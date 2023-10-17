保單看不懂？富邦人壽推條款白話導讀

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民眾都知道購買保險可以轉嫁風險，但對於攸關保戶權益的保單條款內容，真正看懂的人卻不多。富邦人壽秉持公平待客、友善服務理念，為協助民眾瞭解自身保障，從民眾需求視角，推出保單條款白話導讀服務，提供圖文閱讀、語音導讀聽取內容，打造理解無障礙、閱讀輕鬆化的全新體驗環境，全方位幫助民眾快速理解保單條款重點內容。

保戶跟保險公司雙方應遵守的權利義務，透過保險契約來訂定，因此瞭解保單條款是保戶維護自身權益最重要的管道，可是對於平常不常接觸保險的民眾來說，閱讀保單條款有其難度。富邦人壽財務精算處執行副總董采苓表示，掌握保單條款有3重點，包括保險商品性質、給付項目與注意事項（例如除外責任）；為協助民眾更瞭解自身保障，富邦人壽特別設計具「簡單易懂、視覺優化、說給你聽」等三大亮點的保單條款白話導讀服務，讓民眾理解保單條款不再是難事。

民眾在接觸保險商品時，經常面臨的難處包括不易看懂保險專有名詞、保單條款用字艱澀、不清楚保險商品給付內容及重要注意事項。富邦人壽打破保單條款式的呈現方式，透過懶人包概念，以生活化方式帶出商品特性、保障內容、給付項目、重要客戶權益、以及注意事項等五大主題，使用淺顯易懂的白話文，讓保戶更容易理解，加上劃重點式整理資訊去蕪存菁，讓民眾一分鐘就能理解保單條款重點。並且透過趣味圖文設計、情境式對話深入其境搞懂保險。

另外，提供「文字閱讀」及「語音聆聽」等多元管道，推出智能語音白話導讀，情境式對話的語音導讀更貼近一般民眾的聆聽感受，接收資訊更輕鬆，藉由結合數位科技、優化的視覺設計、以及容易理解的白話導讀，讓民眾在購買保險商品前，就能清楚了解商品條款內容及掌握自身權益。