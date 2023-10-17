柏瑞投信：非投資等級債 具長線吸引力

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美國聯準會（Fed）可能再次升息、高利率環境將較預期更久，美國10年期公債殖利率近期在16年來高檔震盪，對全球固定收益市場造成壓力。不過，柏瑞投信表示，整體非投資等級企業債的信用體質仍佳，預期整體違約率不會大幅上升，加上非投資等級債的存續期間相對較短，實際上受到美債殖利率上行的影響相對較小。

觀察美國企業第二季財報結果，雖然獲利成長出現放緩，但美國非投資等級債企業的槓桿率依然位於多年相對低點，利息保障倍數則處於多年相對高位，顯示整體企業的債信狀況仍佳。若從評價面來看，目前全球非投資等級債殖利率來到9％上方，遠高於五年均值的6.8％，顯示評價面已具長期投資吸引力。

根據外資券商JPM在9月公布的統計數據顯示，美國非投資等級債（以彭博巴克萊美國非投資等級債券指數為例），8月份違約率微幅攀升至1.29％，不過仍低於過去30年長期均值的3.2％。今年全年違約率可能小幅走升至3％，但也僅是接近長期均值，代表發行人面臨高利息支出的風險相對有限。

此外，在供給面也有利於非投資等級債後市發展。今年非投資等級債的整體初級市場活動清淡，根據JPM統計，今年來截至8月底的總發行量為1,112億美元，較去年同期增加37％，但淨發行量卻是-876億美元，使得非投資等級債整體規模縮小，供給面下滑將持續支撐非投資等級債市表現。

柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人劉文茵表示，展望未來，全球經濟前景放緩將使信用債投資主軸，由利率風險轉向信用風險，因此債券投組需要特別關注個別債券的挑選。若之後市況趨穩，風險偏好回升，加上相對較高殖利率水準，非投資等級債仍有望吸引資金再次回流。

不過，儘管評價面誘人，但仍須留意部分企業體質出現惡化跡象，且不同產業及信評間的分化也加大，建議避開信用評級較低、及預期違約率較高的產業。