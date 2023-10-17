上海商銀參與鷹眼識詐聯盟

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上海商銀（5876）向來以穩健著稱，積極守護客戶帳戶安全為首重目標，此次參與首波「鷹眼識詐聯盟」強化系統偵測詐騙效能，由該行總經理郭進一親自率隊參與鷹眼識詐聯盟誓師大會，充分展現打詐決心。

詐騙案例層出不窮，為有效防止詐騙，上海商銀大幅提升了防阻詐騙機制，以事前防範、事中阻斷來強化原有事後追查機制，降低詐騙風險及損失。例如，事前對客戶背景資訊、開戶目的合理性等綜合研判後才能開戶，開戶後則建置持續偵測客戶異常交易行為之機制，如經系統偵測客戶為潛在詐騙戶，則立即採取管控措施，第一線人員並可透過系統即時警示對疑似詐騙交易受害者進行關懷勸阻，即時阻擋詐騙金流。

上海商銀總經理郭進一表示，此次透過參與鷹眼識詐聯盟進行外部技術交流，並集結內部法遵、通路、存匯、資訊、風管、數金等重點單位的專業技能，共同研議建置模型並持續優化，提升偵測效能且降低人工作業。而第一線同仁為打詐最重要的守門員，為能強化詐騙警覺性，本行長期透過晨會案例分享及教育訓練，讓第一線同仁可以快速辨識詐騙風險。

上海商銀長期於法遵科技管控防制洗錢作業風險耕耘，並致力與公部門合作，在111年協助集保公司規劃在其所建置的「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」新增API功能，可快速一次取得客戶多層的股權資訊，該行透過此功能自行建置股權計算平台，並已取得新型專利，另亦多方發展API相關技能，由系統自動擷取經濟部、財政部等公開資訊驗證客戶背景資訊，透過種種法遵科技協助，降低人工作業及減少打擾客戶頻率。本次積極參與鷹眼識詐聯盟，持續提升法遵科技效能，並對客戶帳戶及交易安全有更多保障。