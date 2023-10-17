華銀攜手芳珍蔬食 推台灣Pay優惠

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華南銀行與八方雲集餐飲集團旗下蔬食連鎖品牌「芳珍蔬食」攜手合作，推出秋季專屬優惠，讓民眾享受新鮮、美味及安心且平價的蔬食料理，也能體驗行動支付的便利。

蔬菜與穀物生產過程比起肉類製品碳排放較少，所以減少肉食消耗有助於降低溫室氣體排放，多食用蔬菜還可降低心血管疾病發生風險，促進腸胃消化系統的健康。八方雲集餐飲集團為響應健康飲食理念，推出蔬食品牌「芳珍蔬食」，以鍋貼、水餃及麵食呈現多元化蔬食料理。

華南銀行與芳珍蔬食共同舉辦「芳珍蔬食台灣Pay 消費滿額享優惠」活動，即日起至12月31日止，消費者只要至指定芳珍蔬食門市，使用台灣Pay綁定金融卡／帳戶單筆結帳滿150元，立即獲贈限量黑豆漿或白豆漿一份（價值30元），為營養健康再加分，體驗蔬食美味之餘，還能幫助環境保護。

現代生活步調緊湊，再繁忙的生活也要寵愛自己，華南銀行與美容SPA連鎖品牌「美夢成真」攜手合作「美夢成真美容SPA館×台灣Pay 20％回饋」活動，即日起至12月31日止，前往指定門市使用台灣Pay綁定金融卡／帳戶，單筆消費滿額1,000元以上，可享有限量20％現金回饋（等同8折），讓您抽離紛擾的生活，享受保養、減壓及喘息的靜謐空間，療癒及保養您的身心之餘，同時減輕荷包負擔。

為提供民眾更優質的行動支付服務，華南銀行不斷優化「華南銀行+App」功能，打造友善及便利的行動支付生態圈，建立普惠行動數位金融服務，有關更多活動訊息及詳情，詳見華南銀行官網及台灣Pay官網。