海大創校70周年 孕育海洋菁英

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國立臺灣海洋大學歡慶創校70周年，10月14日舉行校慶慶祝大會，席開85桌，並表揚112年度傑出校友、頒發榮譽校友，超過300名海內外校友回到母校一起同樂。蔡英文總統也特地錄製影片恭賀海大70年來擁有豐碩的教學成果，並期盼海大持續與時俱進，聚焦各項前瞻領域培育更多的優秀人才。

行政院鄭文燦副院長、海洋委員會管碧玲主任委員、臺灣日本關係協會蘇嘉全會長、連江縣王忠銘縣長及陳冠人副縣長、連江縣議會張永江議長、中油李順欽董事長等貴賓皆到校給予祝福，校友總會會長林見松國策顧問、傑出校友聯誼會王光祥理事長，與各地的校友會亦來到現場祝母校生日快樂。

許泰文校長表示，國立臺灣海洋大學始終秉持「誠、樸、博、毅」的校訓，在歷任校長、校友以及師生同仁的努力下，已經成為一所以「海洋為主體，但不以海洋為限」、「卓越教學」與「特色研究」兼具的國際頂尖一流大學。一路走來堅持不懈，用海洋科學深耕在地、用創新視野改變世界，持續為臺灣的理想多走一哩路。感謝全體師生同仁、各位校友以及產官學研各界先進的付出、支持與愛護，讓海大擦亮台灣的「海洋」招牌。

海大校友總會林見松總會長表示，70年來海大培育了無數優秀人才，推動了海洋產業和海洋科學的發展，為國家做出卓越貢獻，這些成就都是我們全體海大人的榮耀，打造頂尖海大是歷屆師生的目標及信念，母校也積極拓展國際合作、建立眾多合作伙伴，師生的研究成果也展現國際高度的影響力，感謝師長們及教職員團隊讓海大茁壯成長，也感謝所有的校友，校友們的成功事蹟是最好的榜樣，在未來的日子，海大將持續奮鬥，校友總會是學校最堅實的後盾。