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莊廣和堂轉大人文化節 鳴槍

  • 工商時報 謝易晏
●日前「莊廣和堂」於宜蘭國際住棚文化藝術節舉辦「轉大人文化節」活動。圖／業者提供
●日前「莊廣和堂」於宜蘭國際住棚文化藝術節舉辦「轉大人文化節」活動。圖／業者提供

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莊廣和堂「轉大人文化節」9月29日中秋節於宜蘭國際住棚文化藝術節，搶先開跑。在傳統習俗上，住棚節是秋天的節日，也是一家人團聚的時刻，透過12小時不間斷、歡慶、感恩、獻祭的住棚節，凝聚家人們的感情，更是富含對未來下一代的期許。

「轉大人文化節」傳承莊淑旂博士轉大人養生文化、內涵與應用，給父母與青少年成長教育支持。莊淑旂博士強調必須用正確的「生活方式」、「健康飲食」及「做伸展運動」，讓孩子們透過規律健康的飲食、正確運動來增強體力，健康成長「轉大人」。

莊廣和堂創辦人莊美如老師傳承莊博士的使命，將轉大人理念發揚光大，喚起大眾對孩子成長期的重視。教導青少年應俱備的「生活、飲食、運動」的知識、如何將草本入膳食融入日常生活中，並協助更多家長引導家中孩子們，身心靈一起成長。誠摯邀請社會各界善心人士與團體，共同加入捐贈與推廣的行列，期盼在你我的努力之下，所有的青少年都能幸福成長。

2023年莊廣和堂將會持續透過一系列的宣導活動，鼓勵大眾共同參與，推動傳遞正能量使命。希望讓更多人注重孩子的教育成長，從台灣扎根，發揚全球。「轉大人文化節」活動自11月26日首辦正式開跑。

「莊廣和堂轉大人成長班」免費課程報名：0800-898-008，免費課程場次資訊請至「莊廣和堂官方網站」（https://www.jlife.tw）查詢。

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