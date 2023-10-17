紡拓會 助成衣業開拓日市場

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為協助台灣紡織成衣業者開拓日本市場，國貿署委託紡拓會執行之「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，首度於東京國際時尚產業展設立台灣精選紡織品專區，並於展期辦理兩場新產品發表會。到訪專區及參加發表會的買主對台灣永續創新紡織品印象深刻並與業者洽談，有效促進我紡織成衣業者開拓日本市場。

台灣精選紡織品專區以Outdoor Sports、Urban Casual及Sustainability等三大主題，展出逾140項永續及時尚與輕機能紡織品，專區亦協助推廣袋包箱虛擬展示間。專區吸引日本知名商社如帝人、伊藤忠商事、旭化成株式會社、韓國BYC、馬來西亞MK Global Venture、菲律賓品牌Collezione C2等買主到訪，參展業者肯定推廣專區的買主導引效果。紡拓會亦運用線上展示擴增參展商產品數量，透過線上線下整合行銷方式，助買主快速掌握台灣紡織品特色及搜尋適合供應商。

紡拓會亦首度以「Sustainable Innovation」為主題，辦理兩場新產品發表會，共有宏遠、元祥及abacell、綠暘等4家業者進行發表。日本消費者偏好休閒運動與中高齡休閒的生活型態，以及對服裝舒適性的需求日益增加及四季分明的氣候，促使運動、健康產業發展蓬勃，創造許多以生活型態和風格導向的品牌服裝。我國紡織業者在機能永續創新紡織品之專長，國際貿易署與紡拓會將持續協助紡織成衣業者拓展日本市場。