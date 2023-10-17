萊卡公司 發布地球議程更新

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紡織服裝和個人護理行業開發永續及創新纖維產品和技術方案的全球領導者─The LYCRA Company（以下簡稱萊卡公司），2023年9月19日於美國特拉華州威明頓市發布其第二期年度《地球議程更新》（Planet Agenda Update）和2022會計年度《全球永續發展記分卡》精簡版。反映了萊卡公司為實現去年公布的2030年永續發展目標所取得階段性的成果。歡迎瀏覽萊卡公司網站lycra.com/update並下載相關文件。

地球議程是萊卡公司永續發展框架的名稱，基於企業的三大支柱：產品永續性、卓越製造和企業責任。其永續發展的方向與聯合國永續發展目標（SDGs）中的五項保持一致。此更新乃是根據2030年目標，追加了2022年企業在實現此目標方面取得的進展。

萊卡公司首席品牌與創新長Steve Stewart 提到，在實現2030年目標，已取得成果，為此深感自豪。此外，產業正面臨著巨大挑戰，萊卡將與客戶、供應商和第三方合作夥伴共同努力，積極迎接挑戰。

《2022年地球議程更新》重點包括：有關持久耐用並可回收再生的可持續性時裝創新產品的最新消息。公司在北愛爾蘭梅當（Maydown）的生產基地通過再生能源憑證（EACs），將外購電力轉換為可再生能源，從而顯著減少了溫室氣體排放。此外，三個生產基地在Higg工廠環境管理模組（FEM）的第三方驗證中獲得上四分位數高分，其中兩個生產基地在Higg工廠社會和勞工模組（FSLM）中達到同等水準。

萊卡公司永續發展總監Jean Hegedus表示，地球議程是我們與客戶及合作夥伴的共同事業，堅信健康企業的前提是擁有一個健康的地球。為實現產業目標，在整個價值鏈中攜手合作是必然之舉。這啟發了《2022年地球議程更新》的主題：讓我們攜手並進。