農廢再生！東和紡織推鳳梨纖維紗

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東和紡織致力於研發和生產獨具特色的短纖紗線，並以「全方位功能性短纖紡織專家」，成功滿足市場對環保和機能性紡織品的需求。

東和紡織董事長蔡淑櫻帶領著團隊，秉持「機會是留給已經準備好的人」，持續不斷創新，建構多條特種紡線，推出超過兩千款特殊紗種，其中特殊紗產量已占整體的60％以上，銷售額則達70％以上。

為堅守永續發展的核心價值，東和紡織從低碳原料、潔淨能源與製程節能等各環節，逐一盤查計算與改善，取得產品碳足跡認證。於2023年，更邁出淨零轉型的第一步，依照ISO 14064標準進行組織型溫室氣體盤查，以制定未來減碳方針，期許減少能源耗損。

對於環保友善的材料亦積極採用，包括有機棉（OCS）、負責任羊毛（RWS）、以及廢棄物再生等，此外還引進蘭精集團零碳纖維，確保在國際碳管理和環境保護目標接軌，並獲得OCS、GOTS、GRS、RWS等認證，成為環保紡織品合格供應商。近年來，與客戶攜手開發獨特且具價值的產品，參與國際品牌的開發創新；不僅有多樣化的機能原料，更引進特殊紡紗技術：SIRO-WRAPPED長短纖複合紗以及SIRO-FUSE緞彩紗。

與時俱進，東和紡織不斷研發創新推出新產品：以農業廢棄物為原料的鳳梨纖維紗和紡織廢棄物回收紗，創造再生新價值；此外仍不斷引入新機能原料，如汗漬隱形紗（Combo dull）、具遮熱防曬的抗UV紗（MicroNova）、可改善身體機能的Ceravida Recover，另有可取代彈性纖維的機械彈性紗，以滿足顧客對更高機能性的需求。