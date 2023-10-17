弘裕企業 展示創新的永續產品

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作為台灣產量最大的梭織布廠，弘裕企業於2022年成立「永續發展委員會」，以持續推動ESG短中長期策略規劃，包括導入和取得各項國際標準認證，例如ISO 14064-1溫室氣體盤查與第三方查證、ISO 45001職業安全衛生管理系統、ISO 50001能源管理系統。此外，成立資訊安全風險委員會，致力於實現環境、社會與企業共贏共生的永續經營目標。

弘裕企業董事長葉明洲表示，弘裕的新產品從設計開發、原材料選擇、染整和後加工處理等生產環節，以及數位行銷推廣，完全遵循減少碳排放的原則，實踐綠色企業責任，2023年推出以下創新的永續產品。

1.單一聚酯材料全循環布料-使用「消費前-聚酯廢料回收紗」和「消費後-寶特瓶回收原抽色紗」，經過「PET塗層」的後處理，製程不經染色，有效降低染整廢水和能源消耗，確保易於回收和再利用，實現循環經濟的生產模式。

2.海廢回收全尼龍減碳布料-採用廢棄漁網回收再製的尼龍紗線，搭配尼龍透濕防水膜與貼合加工，形成100%尼龍的單一材質。不僅有助於消除海洋中的廢棄物，還減少了紡織原材料的使用，同時實現減廢與減碳。

3.廢棄擋風玻璃回收PVB包覆紗及網布-回收PVB材料來自廢棄車輛擋風玻璃和安全玻璃工廠剩餘的夾層膠膜，以包覆聚酯核心紗線，確保尺寸穩定性。此系列產品不含PVC，符合歐盟REACH環保規範，是創新的永續戶外用網布。

「ENRICHING A GREENER, BETTER LIFE.」弘裕企業致力減少碳排放與廢棄物產生，讓生活更環保更美好，為地球的永續生存貢獻一份心力！

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