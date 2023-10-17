興采展出REFIT智能衣物回收箱

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2023年TITAS台北紡織展於10/17開展，興采集團（4433）本次以「Youtopia烏塗源記」作為主題。概念來自16世紀英國人文主義作家托馬斯‧莫爾的《utopia》書中描繪理想中的完美境地。興采集團替換u，改為you，意旨通往理想國度的門票，掌握在你與我每一個人手中。

為到達紡織品的理想國度，興采在攤位展出與小智研發合作開發之「REFIT智能衣物回收箱」，透過智能技術分辨布料材質，解決以往混紡難以回收再製的問題，提升舊衣回收的效率與可行性。邀請前來TITAS觀展的民眾，一同將家中的100％聚酯纖維運動衣送至興采攤位（M429a），透過REFIT計畫，賦予舊衣新生。參與活動更有機會獲得ONELASTEX永續工裝襯衫。

「REFIT智能衣物回收箱」製作材料來自回收寶特瓶以及紡織廢棄物，REFIT為興采最新發起之紡織品永續循環計畫，將100％聚酯纖維之單一素材舊衣分解、重組、再製成全新的衣服。

除今年TITAS展外，「REFIT智能衣物回收箱」也同時於10/6-22「台灣設計展-福爾摩沙0號」展出。更為響應九九國民體育日，自9/12起至12/12於新北市泰山國民運動中心、新莊體育館、五股國民運動中心設置 REFIT衣物回收箱。讓熱愛運動的民眾能一同響應REFIT活動。

興采實業1989年創立，為全方位節能、環保機能性紡織品領導廠商，擁有許多世界級專利面料。興采集團旗下擁有興采實業股份有限公司（4433）、聚紡股份有限公司、台灣神采時尚事業公司以及越南神采時尚責任有限公司，提供從環保創新紗線及面料研發技術、透濕防水布料代加工到成衣設計與製造等一貫式服務。