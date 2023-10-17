紡織品新趨勢發表會 廠商競技

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為協助紡織業者進行研發交流合作及與上下游間的策略聯盟，以利開發新產品，共創商機，由台灣區絲織、絲綢印染公會及產紡協會合辦「台灣紡織品新趨勢發表會（Taiwan Textile Trend）」。今年已是第24屆，為增進業者接單機會，特配合「台北紡織展」於南港展覽館辦理，主要活動內容有二部份：

一、新產品展示與合作交流。計有和友、弘裕、流亞、五綸、佳和、富綢、崴至、泰鋒、豪紳、榮洲、裕興、國紡、美祺、詠祥、六上、群馥、凱聖、雙鍵、威制、美全、吉使達、大正、東昌、億錦、高逸、漢門、漢鴻、福聯、福鈺、儀城、浤鼎、大成、怡凌公司等33家參展廠商於17日至19日在南港展覽館四樓N1404等展區展示各類機能性及產業用新纖維、新紗種、環保再生及經特殊加工之織物等新產品。

二、新產品發表及研討會。由永光化學、台灣富綢、福懋、台灣通用紡織、漢鴻、岳揚、流亞、泰鋒、德春及永道公司等10家聯合發表新產品。於10月18日假台北世貿中心南港展覽館4樓402會議室進行新產品的發表，主題包括「永續染整解決方案-Everzol ERC Solution」、「創新加工新纖維II」、「環多功能新應用纖維」、「擁抱布料數位化 — 開啟全球時尚價值鏈潛能」、「活麗纖維-提升運動表現解決方案暨飛絲瑞卡纖維臨床試驗報告」、「導入AI智慧驗布解決方案」、「染整業雙軸轉型與成功案例分享」、「不含PFAS的防水劑在產業用紡織品的應用討論」、「先綠色機能性纖維材料應用及產品介紹」及「IoT & RAIN RFID 於紡織及成衣業之應用與發展」等，內容極為豐富，特將發表內容及各發表廠商連絡資料印製成冊，進行合作研發或策略聯盟的參考。