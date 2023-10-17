設計師詹湘鎔 傳遞健康實用時尚

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擅長高級時裝訂製服設計師詹湘鎔，2023秋冬持續深耕於高科技布料及環保纖維領域。鑒於社會大眾日常生活中方便與實用性需求，2024S/S仍延續運動休閒風，融合高級訂製的奢華時尚，以極簡手法搭配剛剛好哲學，將功能與實用時尚融入生活化設計，讓社會大眾從穿著當中獲得更多健康美麗與幸福。

採用超導石磨烯為主體布料，以高級設計線條，除了機能布料時尚化，營造出極具顯瘦好穿的氛圍，更將具有高熱傳導性、抗菌抗靜電遠湖外線散熱處進血液循環等特性，運用設計力導入我們的日常生活中。將健康概念持續深耕，給予消費者有更加健康的穿衣選擇及造型變化。

詹湘鎔設計師有感近年來氣候劇烈變遷，材質與製程的設計更加注重環保概念，落實在產品設計之中。響應2025邁向淨零排放政策，永續愛地球與零廢棄的優化設計。詹湘鎔期盼以設計力從衣著方面為地球與人們帶來更好的健康選擇，也是一件真善美的落實。

此外，2023秋冬新款採用莫蘭迪綠設計運動休閒時尚，企圖透過低調的顏色，讓大地與心靈透過色彩連結放輕鬆。使之有沉潛休憩，為未來乾淨健康的地球帶來新機，讓人類社會未來更光明可期。產品強調不論是運動/休閒/瑜珈/日裝可搭配性強，是兼具健康美麗與實用的好選擇。