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福盈集團45周年 開創紡織新世界

在TITAS展中規劃F4系列主題化學品，提供永續化學品的綠色解決方案

  • 工商時報 李水蓮
●福盈集團深耕台灣45年，以永續化學品的綠色解決方案，為2023 TITAS展出主軸，攜手紡織產業鏈合作夥伴邁向永續共好。圖／福盈集團提供
●福盈集團深耕台灣45年，以永續化學品的綠色解決方案，為2023 TITAS展出主軸，攜手紡織產業鏈合作夥伴邁向永續共好。圖／福盈集團提供

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亞洲機能化學領導者－福盈科技化學公司，深耕紡織、皮革、染料等多項用途之特用化學品。呼應全球減碳趨勢越來越盛行，福盈集團以創新的研發能力，厚實的經驗基礎，帶領整個紡織產業走向未來。

福盈科技化學布局全球市場，除台灣外，含中國／越南／印度／印尼生產基地、以及遍及世界各地的銷售據點。今年適逢集團45周年，福盈將規劃一系列活動，於10/17台北紡織展與業界先進共同交流永續化學品的綠色解決方案。

2023 TITAS，福盈規劃F4系列主題化學品，包含BIO生質-USDA綠色認證生物基型產品；Protect防護-純淨天然無氟撥水劑；MM吸濕-多維度功能性吸濕管理助劑；以及Touch柔軟-自主升級多元化手感調整助劑。

另，有新興高規格高水洗分散性染料JINTONE，幫助客戶解決染整上大大小小的問題，徹底實踐一站式服務。從前處理到後整理應用端皆可以提供全方案產品，強調綜合機能加工，提升染整產業應用效能，佐以綠色環保認證達到畫龍點睛之效。

福盈今年更邀請了位於荷蘭的生物新創公司Nordshield合作夥伴一同共襄盛舉，於TITAS展發表最新型木質天然除臭藥劑Crisp。該產品為目前業界首創的天然防護紡織科技，透過模仿樹木自我保護的天然機制方式免除細菌的侵略，有別於傳統抗菌處理方式，替紡織產業開創下一個跨時代的防護性織品領域，進一步改善服裝的穿著舒適度並且延長紡織品的使用壽命。

作為亞太區特用化學品的綠色先行者，回顧45周年來的努力與成就，更是對未來無窮的展望。福盈將偕同紡織產業鏈的合作夥伴、以及結合減碳趨勢，提供可持續的化學解決方案，以創新思維共同邁向永續共好。

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