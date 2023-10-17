集盛實業 首創100％全織物回收新產品

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集盛實業Bluecircle胚布回收紗和Soufflex全新升級，推進資源有效循環再利用。Bluecircle全織物回收乃全國首創100％的全織物回收新產品，紗線製程減少95％碳排放，環保效益顯著。而Soufflex今年更推出尼龍6與尼龍66版本以滿足更廣大市場需求，顯著減少80％微纖維釋放，符合歐盟永續方向。兩項產品展現集盛實業持續創新，為環保和時尚同步發力。

集盛實業創新推出全新產品Bluecircle 胚布回收紗，標誌著紡織業的一項重大突破。該產品具有以下三大突出特點：首先，Bluecircle 胚布回收紗可以實現100％的全織物回收，這在國內乃是首創。這項突破性技術意味著廢棄面料可以被更高效率的完全回收再利用，為環保事業貢獻了積極力量。

其次，Bluecircle 胚布回收的生產過程極大地減少了碳排放，達到了驚人的95％的減碳效果。這是對環境可持續性的重大貢獻，有望對未來的氣候變化問題產生積極影響。最後，該產品的染色效果良好，品質優良。無論是顏色還是質感，都能夠滿足客戶的高要求，讓客戶能夠為使用者提供更出色的產品。

集盛實業不斷創新，致力於為客戶提供高品質、環保和多樣化的產品，為紡織業的可持續發展做出了積極貢獻，可期待看到這些創新產品在市場上取得更大的成功，並對環境和經濟產生積極影響。