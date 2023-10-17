工研院秀3新材料科技 助產業升級

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工研院參加2023台北紡織展，以協助臺灣邁向「2050淨零排放」為目標，今年在「淨零碳循環、數位紡織新未來」主題下展出紡織材料、循環材料、水再生材料三大領域的新科技，期盼引領產業養成綠實力，協助產業轉型升級。

工研院今年展出三大領域技術包括：一、紡織材料：微纖維抑制材料、微生物靛藍染料、光反應淨化紡織品、農業用副產物低碳潔淨應用、低碳循環圓編紡織品、綠色紡織化學品及可染PP紡織品、高回彈率TPEE纖維及抗菌抗病毒織物應用技術、織物回收用纖維智慧分選技術等。

二、循環材料：在經濟部產業技術司科技專案補助下的聚酯化學回收應用技術、PPS綠色材料。

三、水再生材料：廢水處理與再生系統等，期望能將工研院近年研發之多元化創新技術以及產品，與產業界以及國際品牌商進行深度交流。

工研院材化所組長張昌榮表示，工研院利用基因工程改質微生物代謝路徑，並以醱酵工程技術，開發低碳、無毒、永續循環染料製程之「低碳無毒微生物靛藍染料」，加速紡織產業應用，開發高值、低碳紡織品，可協助國內紡織產業超前部署，建立MIT（Made In Taiwan）綠色供應鏈。

未來由低碳無毒微生物靛藍染料衍生之產品將以新品牌ecolindigo，更可生產丹寧布相關產品如：牛仔褲、服飾、背包、文創商品等，滿足全球2050年淨零排放新趨勢，為永續環境盡心力。

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