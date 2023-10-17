岳揚智控AI驗布機 運動品牌關注

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岳揚智控於今年三月底首度發表第五代AI智慧驗布機後，將於2023台北紡織展（2023 TITAS）正式公開展示。除了已獲得國內數家染整廠與成衣代工廠採購訂單，今年9月份更吸引兩家國際知名運動服飾與戶外登山服飾品牌，遠從加拿大專程飛抵台灣，實際親身體驗三天的AI智慧驗布成效。

岳揚智控董事長洪忠岳表示，國際品牌商對於岳揚智控研發的第五代AI智慧驗布機讚譽有佳，對比其他國內外廠商所開發的智慧驗布設備，更具實際導入產線作業的競爭力，其瑕疵檢驗成效不僅速度快又準，並且可同步檢驗布料色差與幅寬尺寸變異。

此外，布料檢驗報表具備數位化與影像化功能，可透過網路即可無遠弗屆的與布料供應商進行線上品質討論，無需再像以往需要派員飛來飛去，節省很多時間成本與提升布料品檢作業效率。除率先在加拿大本廠導入AI智慧驗布系統外，也將要求全球布料供應商逐步導入。

對於國內染整廠而言，除了布料瑕疵檢驗外，另一項可協助染整業者致勝的終極武器，便是AI驗布資訊系統的「數位儀表板」功能。可即時監控製程中所造成布料異常瑕疵，減少不良品產生與重製成本，提升染整業者獲利能力。

岳揚智控致力為紡織產業智慧製造架橋，2021年底率先推出以「AI技術服務」取代傳統「設備銷售」的『In-House AI智慧驗布服務』協同運作模式，為產業提供『零負擔、無風險』的AI數位化布料品質檢驗解決方案，共創雙贏為目標的經營理念，獲紡織業主熱烈回響，今年底委託合約量預計將達二億碼。