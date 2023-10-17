蘭精亞太地區增產環保粘膠纖維

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蘭精－全球木質特殊纖維創新領導者，近期宣佈在亞太地區增加高品質環保粘膠（縲縈）纖維產量計劃，包含紡織品牌蘭精環生纖和不織布品牌維繹絲。該粘膠（縲縈）纖維已通過歐盟生態標籤認證（EU Ecolabel），並在蘭精位於印尼普哇加達的工廠（PT.南太平洋粘膠纖維）生產。蘭精已成功完成改造其印尼工廠，減少硫排放和每年的二氧化碳排放，並有效減少廢水產生。

蘭精集團首席執行官Stephan Sielaff表示：「我們正在不斷努力增強產業的永續性，推動紡織業模式從線性走向循環。我很樂見蘭精獲歐盟生態標籤認證，再次佐證我們在永續發展方面的表現。」蘭精全球紡織品業務執行副總裁Florian Heubrandner進一步表示：「亞太地區存在巨大的潛力與發展機會，普哇加達工廠的增產，將有助蘭精環生纖引入該地區，促使潛在客戶將一般粘膠（縲縈）轉向環保粘膠（縲縈）纖維。」

此外，蘭精的普哇加達工廠也將實現蘭精環生纖黑色特殊纖維的生產。該纖維採用原液染色工藝，碳足跡較低，將顯著減少織物染色過程中的用水量和能源消耗。與一般粘膠（縲縈）纖維相比，蘭精環生纖品牌粘膠（縲縈）纖維的用水量和能源消耗最多可降低50％，亦獲得歐盟生態標籤認證，已被廣泛應用於時尚梭織和針織產品中。目前已使用蘭精環生纖粘膠（縲縈）纖維的品牌包括全球知名時尚品牌，如M&S、H&M、Levi’s。

改造後的普哇加達工廠使與亞太地區價值鏈合作夥伴的關係變得更加緊密，能在更短的距離和時間內運輸更大量的環保粘膠（縲縈）纖維，進一步減少紡織供應鏈的整體碳足跡。