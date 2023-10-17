永光染料染色創新 大展永續身手

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台灣機能性紡織品揚名國際、透過布料組成與特性，提供吸濕透氣、抑菌、及健康、安全、舒適等功能；更是世足賽的最大贏家。永光近年來亦極力推廣環保節能型染料於服飾布，配合永光集團永續發展政策「善盡世界公民責任，參與保護地球行列」，2023 TITAS展，以「綠色、永續、ESG」為展覽主題，首次推出Everfix CA Dyeing Solution反應性染料染色突破式創新，為永光本次展覽的亮點，一起實踐環境永續ESG社會責任。

永光化學董事長陳建信表示，傳統使用反應性染料染棉纖維是相當耗水、耗能源及化學品的染程，同時也產生大量的廢水。但藉由將棉陽離子化後，可以達到無鹽、無鹼、無廢水染色，其中最為關鍵的染料Everfix CA，均染性、再現性、濕牢度優異，是邁向2050淨零排放的有效方案。

此外，Everzol ERC Solution（節能減排染色方案）自推出以來廣受好評，藉由高性能的染料，以及精準的水洗流程，達到節能、減排、減碳的效果。目前已經有多家染廠開始使用，都有很好的效果，永光今年TITAS也會辦兩場說明會。

近年來永續與循環經濟當道，回收尼龍與生質尼龍皆受到重視，為宣示永光向循環經濟邁進的決心，永光有完整的回收尼龍的染色解決方案；此外，永光也能針對不同的生質尼龍，提供最佳的染色方案。

除染料外，永光也提供Evertex NLF-01尼龍專用的耐日曬牢度增進劑，不僅幫助染整廠替知名品牌尼龍包材料代工，讓顧客滿意，並見證了永光的染助劑對尼龍材料染色品質的重要性。

節約能源，不再是口號！為呼應紡織業「2030年環保永續與循環經濟」的目標，永光跨入顏料數位印花，提供顏料墨水、前後處理等各式化學品，為業界提供超環保的「免染整」、「無水」的染色方案。未來即便面對混紡織物，透過顏料方案，可以讓消費者輕鬆體驗與傳統染色相當的舒適與美觀。

順應全球「無水數位印染紡織」大趨勢，永光參加2023ITMA義大利米蘭展，首度亮點展出數位顏料型墨水Evertop-「BLACK A-02」、「WHITE A-02」，為顏料墨水提供高穩定性、高飽和度的原料，讓黑更黑、讓白更白。

永光致力以綠色化學生產技術，有效降低能源使用，減少原物料耗用，改善污染負荷的源頭，並與供應商一起打造永光化學綠色夥伴，並邁向實踐「零排放」與「零廢棄」永續經營目標，共創雙贏。