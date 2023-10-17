拜登傳擬訪以！道瓊漲314點 亞馬遜、Meta勁揚逾2％

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美國總統拜登傳出考慮出訪以色列，市場期待以色列與哈瑪斯之間的衝突受到控制，避險情緒降溫，加上投資人迎接美股財報季，大型科技股受到追捧，華爾街股市16日開高走高，道瓊工業指數在微軟、英特爾和Nike的領漲下，最高漲近420點，一度升破34,000點關卡，那斯達克指數最多曾漲1.42％，終場四大指數皆收紅。

道瓊工業指數上漲314.25點，或0.93％，收33,984.54點；標普500指數上揚45.85點，或1.06％，收4,373.63點；那斯達克指數揚升160.75點，或1.20％，收13,567.98點；費城半導體指數上揚49.54點，或1.43％，收3,502.51點。

數據方面，美國紐約聯準銀行16日公布報告顯示，10月紐約製造業指數為由正轉負，由9月的1.9降至10月的-4.6，不過優於預期的-7，其中，新訂單指數下降9.3個百分點至-4.2，表明訂單小幅下降，出貨指數跌至1.4，未來商業狀況指數則下降3個百分點至 23.1，表明企業對未來狀況仍相對樂觀。

政經方面，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）周一指出，儘近期最一系列經濟數據顯示物價持續面臨壓力，但不可否認的是，美國通膨放緩為一種趨勢，而非暫時現象，不過，但租金與房屋成本出現反彈，仍值得關注。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）則認為，如果經濟數據沒有突然出現變化，聯準會可將利率維持於當前水準維持不變，但高利率可能需要維持一段時間，目前仍無法確定何時會降息。

地緣政治方面，投資人持續關注以色列衝突對全球金融市場和能源業產生的影響。外界預期以色列本周對加薩走廊發動地面進攻，美國為降低緊張局勢，由國務卿布林肯在中東斡旋，總統拜登也取消前往科羅拉多州參加「國家安全會議」，傳出將訪問以色列。此外，外界也關注美國及其盟友能否遏制衝突蔓延，倘若伊朗等國將衝突擴大，將帶來更多不確定性和避險恐慌。

投資人評估美國利率政策走向、經濟前景以及全球地緣政治擔憂，帶動美債殖利率齊漲，對貨幣政策較敏感的2年期美債殖利率升逾4個基點，上逼5.10％，創下10月6日以來的一周高點；10年期美債殖利率最高曾漲10個基點，上逼4.73％。

個股方面，產業分析機構Counterpoint Research最新報告稱，蘋果iPhone 15在中國的銷量較iPhone 14下降4.5％，反映出消費市場疲軟以及華為等競爭對手崛起的情況，券商Jefferies的分析師認為，蘋果在中國智慧型手機市場市占率第一的寶座，已經讓給了安卓手機，將導致今年iPhone 15的全球出貨量低於預期，摩根士丹利的分析師則預期，iPhone供應短缺和美元走強將導致蘋果本季財測指導悲觀，因此將蘋果目標價從215美元下調至210美元，維持「增持」評級。蘋果周一下挫0.07％，終場收報每股178.72美元。

除蘋果外，大型科技股周一普遍勁揚，亞馬遜揚升2.76美元，漲幅2.13％，收報132.55美元；Meta上漲6.46美元，漲幅2.05％，收在321.15美元；微軟收紅4.91美元，漲幅1.50％，收報332.64美元；Google揚升1.91美元，漲幅1.38％，收在140.49美元。

台股ADR方面，台積電ADR上揚0.76美元，漲幅0.84％，收在91.22美元；日月光猛漲0.28美元，漲幅3.66％，收報7.94美元；聯電ADR上漲0.18美元，漲幅2.54％，以7.28美元作收。