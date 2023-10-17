928檔期逾3百個建案進場 專家曝自住挑房訣竅

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「最壞的時代，最好的決定」，房市經歷過去大多頭時期，政府連番祭出打房政策，投資客紛紛縮手後，自住客買房剛性需求不受大環境影響，要挑出適合自己的新家，也不是容易事，近期更迎來928檔期推案，各大建商集中火力拚今年下半場，591房屋交易網新聞公關組副主任畢務潔表示，今年928檔期七大都會區共有近3百個新建案公開銷售，若以總銷金額來看，雙北市、台中市三強均貢獻超過千億元的量體，可見市場活絡程度。

目前「591新建案」七都線上逾三千個新建案，找到夢想中的家絕非易事，因此591新建案特別精選台北、新北、桃園、台中及高雄五大都會區機能好案，「黃金剛需宅」供自住族挑選，以台北市來說，天龍國地段無人可取代，商圈機能好，各有特色明星學區，買房能有好學校很關鍵，畢竟下一代的教育不能等。

另外，新北市水岸住宅近期需求看俏，剛性首購族也能享水岸第一排景觀「好宅」，還有新捷運線沿線開發潛力，自住客同樣受惠軌道經濟成果。桃園在地建商發威，發展中重劃區整齊街廓新穎市容、公園綠地轉身就到，家庭客下樓就能休憩，樂享甜蜜親子時光。

隨著重大建設南移，拉近南北差距，近幾年中南部房市也是蓬勃發展，台中房市精華區房價直逼北部程度不是新鮮事，指標區域豪宅更是全台知名，台74線串起蛋黃、蛋白區，聯外零時差，周邊建案也是共享交通便利，高雄則是在中央政府的大南方計畫下，逐步軸線翻轉中，北高雄大型開放案不斷，南高亞灣區2.0正式啟動，拉抬周邊房市能見度，想卡位新興發展區塊樂享未來願景，都在「591黃金剛需宅」，夯案不藏私一次看。

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