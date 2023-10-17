10／17盤前》新廠進軍車用商機 這檔轉機吸睛

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台股今（10/17）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.台股掀起目標價創新高風潮！外資機構Jefferies將股后世芯-KY（3661）股價拉上3,270元天價，居現階段所有個股最高，發揮示範作用，人氣股不落人後，金控旗下投顧、大和資本證券分別把台光電（2383）、東陽（1319）股價預期提升一個檔次，拉上721元與100元的新境界。

2.人工智慧、機器學習等應用帶動，ASIC（特殊應用晶片）成為下一個階段半導體成長動能。雖然目前CSP業者仍以GPU為首選，然各家大廠相繼推出自家ASIC，因應訓練需求，並導入推論應用。

台積電將是AI浪潮中最受惠企業，同時帶領IP大聯盟共啖大餅，創意、世芯-KY、力旺已擠進千金行列，M31近日站上900元大關，有望接棒續強，扮演畫龍點睛之效。

3.網路設備廠德勝（8048）在歐、美、印等各國積極擴大網路基礎建設下，該公司今年前三季營收已超過去年全年表現，今年營收更有機會挑戰八年新高，明年在光纖轉換器、光纖介面卡及光纖收發器需求看好，明年營運仍具成長動能。

4.美國總統拜登傳出考慮出訪以色列，市場期待以色列與哈瑪斯之間的衝突受到控制，避險情緒降溫，加上投資人迎接美股財報季，大型科技股受到追捧，華爾街股市16日開高走高，道瓊工業指數在微軟、英特爾和Nike的領漲下，最高漲近420點，一度升破34,000點關卡，那斯達克指數最多曾漲1.42％，終場四大指數皆收紅。

道瓊工業指數上漲314.25點，或0.93％，收33,984.54點；標普500指數上揚45.85點，或1.06％，收4,373.63點；那斯達克指數揚升160.75點，或1.20％，收13,567.98點；費城半導體指數上揚49.54點，或1.43％，收3,502.51點。

5.基亞（3176）16日公告，與日本Oncolys BioPharma共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301，治療局部晚期食道癌新藥OBP-301，二期臨床數據達標；Oncolys將以快速通關方式於明年下半年申請日本藥證，基亞享有三分之一的分潤權利。

6.近期台股上櫃公司陸續進入第三季財報發布及召開法說會的旺季，台股投資專家認為，第四季企業獲利開始翻正，預期台股緩步爬升，建議逢低承接，等待第四季到2024年第一季的作夢行情，關注近期召開法說會且股價強勁個股如有聚陽（1477）、台積電。

7.量測設備大廠致茂（2360）表示，轉投資的以色列公司Camtek目前維持正常運作，不論是營運概況或是訂單，均無重大改變，將按合約時程陸續交貨。

致茂2019年時以7,400萬美元（約新台幣23.6億元）取得Camtek近2成股權，Camtek主要產品為自動光學檢測設備，致茂透過入股，取得3D光學檢測相關專利技術。

8.中東政治緊張局勢延燒，股市打冷顫，惟國際油價、金價急漲，原物料族群挺身擔綱「亂世英雄」，在避險需求下，黃金現貨價上周強漲5.4％，台股黃金概念股歡呼，佳龍（9955）盤中觸及漲停，金益鼎（8390）、光洋科（1785）同強，布蘭特原油價13日則飆破每桶90美元，塑化股集體勁揚，中石化（1314）帶量續攻寫今年新高。

9.裕隆汽車（2201）納智捷上周針對2.5萬名會員公布純電n7萬元預購價，15日開放第二波下單後，訂單持續增加至突破5,000張，納智捷16日表示，下單客戶有近6成預定不到百萬的純粹版，但亦有近25％選購最貴七人亮點版。

隨納智捷公布最新萬元預購價，並樂觀2.5萬名會員至少將有3成轉為實質訂單，預期至少貢獻75億元營收，法人也隨即表達看法，樂觀裕隆在集團轉型效益逐漸發酵下，2024年營運動能向上。

10.長聖國際（6712）受惠合作醫院數及合作細胞治療項目持續增加，自結前三季營收5.03億元、年增12.4％，稅前盈餘4.98億元，每股稅前盈餘6.63元，獲利改寫年度新高。由於訂單能見度已到明年3月，法人看好全年營收將延續創高力道，獲利更可望翻倍成長。

11.篩選近兩個交易日八大公股銀行買超1億元以上的上市櫃股有16檔，但扣除16日官股轉為賣超的廣達及國巨，則共有台達電、緯創、華星光、矽統、華邦電、神達、定穎投控、世芯-KY、愛普*、微星、高技、長榮航、中砂、昇佳電子等14檔個股，上周五（13日）及16日兩日，公股都站在買方，顯示強力護盤企圖。

12.印刷電路板廠商高技（5439）股價連三日上漲，16日逆勢走揚上漲3.67％、收113元，有望挑戰前波高點113.5元。

高技今年累計前九月營收達32.19億元、年增率超過38％，網通及車用為兩大成長動能，加上新產能的挹注，營運繳出佳績。

13.錫製品大廠昇貿（3305）旗下墨西哥廠即將試投，11月底設備建置完成，公司預期2024年首季月產能即可達10噸，該廠原設計鎖定車用客戶，明年第一個交貨對象為緯創（3231），預期新廠較大的營收貢獻可望落在明年。

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14.上奇科技（6123）16日公告第三季財報。第三季合併營收15.01億元、年減2％、季增27％。該季營業利益為0.98億元、年減19％、季增26％，單季每股稅後純益1.2元。整體而言，上奇今年獲利逐季成長。

15.全球品牌服飾廠庫存去化已告一段落，成衣廠訂單第四季已逐漸回溫，聚陽（1477）為因應印尼、孟加拉新廠投產滿足客戶需求，開出百萬年薪徵求儲備廠長職缺，也包括月薪70K至75K的財會培訓幹部職缺。

聚陽指出，印尼廠年底前將開出6成產能，孟加拉廠也希望最晚在明年下半年開出產能。聚陽透露，日系客戶訂單維持強勁，美系客戶也見到回溫，目前訂單能見度看至明年第一季。

16.瞄準空間生物學趨勢，鑽石投資（6901）16日宣布，投資新析生技1.28億元，支持旗下Microscoop（光標靶儀）進軍國際。據悉Microscoop每台售價達數十萬美元，新析已接獲美國Mayo Clinic（2023年全球最佳醫院）及紐約結構生物學中心的訂單，目前有意願購買的客戶超過10家。

17.潤隆（1808）在建案「樹禾苑」加入完工挹注行列，加上新橫濱、國家大院、竹科潤隆等案持續交屋挹注，9月營收噴井達77.15億元、年增410.65倍，推升第三季營收攀上169.43億元的單季新高，法人推估潤隆單季每股獲利可望挑戰9元，前三季至少將賺一個股本

18.倫飛（2364）近月來股價強勢走升、連番創高，16日以第三根漲停價作收後，因達注意交易資訊標準，於盤後公告其8月自結財務數字，單月自結獲利0.13億元、年增幅23％，每股稅後純益（EPS）0.53元。累加前八個月自結獲利已達0.89億元、EPS 3.59元，雙雙超越過去24個年度的全年表現。

19.系微（6231）今年營運雖受PC需求降溫亂流，不過在AI需求貢獻下，下半年營收明顯提升，第三季營收並創下單季歷史次高水準，系微看好明年PC及NB需求回穩，有助明年營運動能優於今年表現。

20.分散市場，中釉（1809）採取多元發展策略提升營運價值。中釉指出，三大事業中的陶瓷原料，因應地緣政治，已重新部署東南亞市場，其中孟加拉市場每年產量增加20％；新材料事業則投入車用車燈用玻璃螢光片，建築材料事業單位也投入工程承攬。

21.家登（3680）今年趁半導體產業趨緩，積極為未來營運布局，預計辦理現金增資及發行無擔保公司債，該公司昨（16）日公告，無擔保公司債已收足應募價款10億元，法人則看好，家登南科三期擴產之後，對營運的正面效應。

22.達新（1315）儘管前三季營收衰退17.75％，但因轉投資台塑、南亞、台積電、廣達等15檔股票配息總計逾1.74億元入賬，獲利仍維持一定水準。同時因應客戶要求，達新規劃赴孟加拉設雨衣、成衣生產廠。

23.台灣高鐵今年前三季累計營收為366.5億元，年成長44.1％，累計稅前淨利為61.6億元，相較2022年同期增加1.7倍以上，繳出亮眼成績。

24.台中房市第四季百億大案傾巢而出，包括「達麗＆白天鵝新高鐵」、「富宇市政6398」、「遠雄琉蘊」、「興富發雲頂」與「勝美琚」等五個預售新案，總銷合計逼近680億元，包辦台中市第四季逾8成推案量。

不僅如此，上述重量級大案各擁重量級建設護身加持，衝刺「後平均地權時代」的剛性買盤與理性購屋市場。

25.全球半導體自2019年來，在美中貿易戰及全球疫情雙重衝擊下，引發晶片斷鏈危機，讓日本政商決心找回過去屬於日本的半導體榮光，而日本地理環境與文化掌握度高的特點，更增加台系晶圓代工廠前往日本布局的意願，包括台積電、聯電及力積電，在日本強化半導體實力，均扮演關鍵角色。

26.交通部長王國材宣示力拚明年啟動氫能公車試辦，並將於10月底完成氫燃料大客車試辦運行計畫（草案）。不等草案出爐，國內兩大車廠和泰汽車及三陽工業皆表達參與意願，表示「只等辦法出爐就會立刻申請參與！」

27.蔚華科營運受半導體產業趨緩衝擊，但展望下半年，該公司指出，AI先進封裝及電動車市場需要的化合物半導體製程其中，先進封裝解決方案Toray TCB設備需求看漲，客戶正積極與蔚華合作建置先進封裝產能，有利蔚華科2024年營運重拾成長動能。

28.蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）16日晚間在個人微博宣布到訪成都，並附上一張由9月新上市系列手機iPhone 15 Pro Max拍攝當地景點安順廊橋的照片。微博網友隨後驚喜發文分享，庫克現身成都太古里Apple Store，吸引當地民眾爭相圍觀。

29.美國斥資70億美元設立七個區域氫能中心，美國總統拜登與能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）日前公布獲得補貼的氫能中心名單，該計畫旨在刺激美國氫能經濟，和減少溫室氣體排放。

30.臺灣證券交易所16日公布第三季大戶成交人回升至3,496人，季增44％，中實戶也攀升至2.85萬人，季增39％，交易人數都是近七個季度來新高；散戶人數更飆高450.59萬人，續寫歷史新高，季增34.77萬人、增幅8％。

證交所並公布9月定期定額衝上91.2億元的歷史新高紀錄，繼8月來到90.07億元後，再向上刷新高，內資集結「錢」進台股、源源不絕。

31.由於AI市場需求大增，傳輝達（NVIDIA）下一代AI晶片將提前發表。韓媒報導，輝達Blackwell B100 GPU的發表日期從2024年第四季提前至第二季，預計將使用SK海力士的第五代高頻寬記憶體HBM3e來驅動其最新晶片。

市場人士指出，H100是輝達目前最高規格的GPU，而B100比H100更具影響力，將採台積電3～4奈米製程與Chiplet設計架構。韓媒MT.co.kr報導，SK海力士已獲供應輝達最新HBM3e顯示記憶體的獨家協議，將用於驅動下一代B100 GPU，這將有助SK海力士成為AI行業的主要半導體供應商。

32.地緣政治風險升溫，國際原油、黃金及白銀上周齊漲，在台股交易、相關連動的七檔期貨商品ETF，16日同步爆量，尤其期街口布蘭特正2飆漲9.42％，漲勢最驚人，另四檔正向ETF也大漲2.33％～4.83％。至於二檔反向的黃金與原油ETF則重挫2.31％及4.58％，呈現兩極化走勢。

33.台積電要到日本熊本設廠，帶動國銀日本設點潮，由玉山銀行打頭陣，其日本福岡分行今年搶先開業，台新銀行也正申設福岡出張所（福岡支行），有望獲准，至於中信銀行子行日本東京之星，也表態將積極爭取提供台積電及其供應鏈廠商日本當地的金融服務。

34.國際金價上周衝破每盎司1,900美元。台銀最新分析指出，地緣政治風險急遽上升，市場擔憂以巴各自盟國捲入，避險資金湧入金市，推升金價上周飆漲約100美元，創近七個月來最大單周漲幅，也結束連二周收黑，加上國際有多個央行持續購金，國際金市已轉為多頭。（中性看待）

35.旅宿業大缺工，觀光署統計缺口約8,000人，其中以房務清潔缺工最嚴重，高達5,500人，幾經政策補助措施仍無法有效解決。對此，交通部長王國材16日表示，預估開放3,000名移工即可補足缺口，月底將再提報告與勞動部討論。

36.往年9月是美國進口淡季，但今年9月美國貨櫃進口量卻逆勢成長，主因是來自亞洲的貨櫃量顯著增加。

37.第134屆廣交會正如火如荼展開，本屆約有21家台企組團設展。資深產業人士受訪時透露，在電子領域，這次參展的台企中，以廣泛使用的工業件、接頭等產品的表現最為突出、買氣恢復，至於其他產品則相對平淡，相關業者甚至未參與這屆展會。

38.TrendForce研究顯示，供應商嚴格控產，NAND Flash第四季合約價全面上漲，漲幅約8％～13％。展望2024年，除非原廠維持減產，且需留意伺服器領域對Enterprise SSD需求是否回溫，否則在缺乏需求支撐下，NAND Flash要延續漲勢將有難度。（中性看待）

39.聖暉*（5536）今年8月納入MSCI全球小型指數成份股，10月以來股價節節攀升，16日收盤價衝到180元、創下今年新高點，近二個月股價漲幅約達2成。法人表示，聖暉*營運前景穩定樂觀，隨著新接訂單逐漸轉強，未認列合約價值超過340億元，以在手訂單去化速度來看，今明兩年營運維持高檔可期。

40.瞄準疫後全民瘋健身商機，兩大健身俱樂部WORLDGYM（2762，世界健身事業）與柏文（8462）旗下健身工廠，大舉投資升級門店設備，並積極展店，更為召募會員出奇招，WORLDGYM斥資千萬元改造台北世貿101店，端出升級版水療池鞏固會員，健身工廠新開設羅東廠標榜全新外掛式重訓設備，看好健身俱樂部雙雄業績走高。

41.經多季消化後，PCB市場庫存回到相對較合理健康水準，市場預估第四季需求有望優於第三季，加上電子利基應用推展，有助長興（1717）、永光（1711）、東聯（1710）等化工族群第四季電化產品營運升溫。

42.權王台積電（2330）法說會將於19日召開，儘管市場法人對其未來表現看法依舊多空分歧，然在AI發展帶動資料傳輸速度需求提升下，矽光子、先進封裝等題材仍是市場當紅炸子雞，相關族群在法說會前後可望受矚目，華星光（4979）、前鼎（4908）16日股價逆勢勁揚，搶搭題材順風車。

B.利空因子：

1.美國政府正積極透過外交斡旋，避免以巴衝突擴大成整個中東戰爭，16日國際油金價格漲勢暫歇，仍在高位震盪。恐慌指數在上周五飆高後微幅下跌，但仍在近期波動高點。市場氣氛詭譎、反覆震盪，各方高度關注這場衝突可能出現的外溢風險。

2.以巴衝突升溫，外資16日賣超擴大至156億元，拖累台股再度失守季線；金管會主委黃天牧則形容當前局勢如同「攀爬憂慮之牆」，強調台股基本面強，只要有信心就可攀爬過這道牆，要對我國資本市場有信心。

以色列與哈瑪斯衝擊可能升級，亞洲股市16日幾乎全面皆墨。加上避險需求帶動美元走強，加重亞股賣壓。

3.以巴衝突16日進入第10天，以色列軍隊預告將針對加薩地區展開全面攻擊。美國總統拜登首度公開告誡以色列，若佔領加薩將是「重大錯誤」。伊朗當局則警告，若以色列不停止對於巴勒斯坦的侵略行動，衝突恐進一步升級。

拜登15日接受CBS新聞節目《60分鐘》專訪時說；「加薩發生的事是巴勒斯坦激進組織哈瑪斯幹的，但哈瑪斯無法代表所有巴勒斯坦人民。我認為，以色列佔領加薩將是一大錯誤。」

4.產業分析機構Counterpoint Research最新報告稱，蘋果iPhone 15在中國的銷量較iPhone 14下降4.5％，反映出消費市場疲軟以及華為等競爭對手崛起的情況，券商Jefferies的分析師認為，蘋果在中國智慧型手機市場市占率第一的寶座，已經讓給了安卓手機，將導致今年iPhone 15的全球出貨量低於預期。

摩根士丹利的分析師則預期，iPhone供應短缺和美元走強將導致蘋果本季財測指導悲觀，因此將蘋果目標價從215美元下調至210美元，維持「增持」評級。

5.美國已經擬定更新版對中晶片禁令，預計在近日公布，內容將擴大對中國大陸供應的晶片範圍並更詳細審視美企供貨情況，且針對中企有額外措施，傳將把部分大陸IC設計企業列入管制名單，對其海外供應商進行額外檢查。

6.美國拜登政府本周恐再祭出晶片與設備管制禁令，繼輝達在A／H100被禁之後，市場傳出專為中國大陸市場打造的降規版「A800」和「H800」，也將進一步遭到禁止。

法人指出，美方動作將會更加積極，主係中國大陸國產化供應鏈已逐步成型，其中華為伺服器昇騰910B，據了解，算力接近輝達A800，華為沉潛多年後，已有與美方叫板之勢。

7.台積電龍潭擴廠傳出生變，身為台積電董事的國發會主委龔明鑫16日表示，目前該案還沒有提到董事會，若龍潭問題可以解決是最好的，政府也會給予協助；國發基金執秘蘇來守也表示，應該還沒完全作成決定。

8.「約定轉帳」已成詐騙溫床，詐騙集團甚至可快速拿走數億元。金管會主委黃天牧16日透露，銀行局已在研究事前、事中、事後的防範措施；銀行局長莊琇媛亦表示，銀行公會針對約定轉帳規定已擬定新版本，包括高齡者設約轉條件、約轉金額上限、對申請者進行KYC（了解客戶）等，下周將開會討論，11月底前公布。

9.搶便宜刷卡卻反而損失更多。銀行局近期接獲不少民眾陳情，網路上看見限時優惠後下單，填完個資、刷卡及給出信用卡一次性密碼（OTP）後，被盜刷數萬元，才驚覺被詐騙，但因是消費者自己給出OTP，不能列入信用卡爭議款，持卡人必須認帳，否則將影響自己的信用。

10.壽險業還是必須先「自救」。台美利差擴大，壽險每月光避險工具成本就要噴錢300億元，同時高利保單讓壽險在2026年接軌後恐需大量增資，金管會主委黃天牧16日強調，「應做好事先預防，而不是事後接管」。即仍是希望業者多增資、強化財務結構，暫不給通融措施。

11.中鋼16日開出11月盤價，一如預期跟隨大陸寶鋼「凍漲」。中鋼指出全球經濟穩定回溫，國內出口年增率也由負轉正，明年經濟成長率可望比今年多1倍，世界鋼鐵協會亦認為全球鋼市谷底已過，景氣好轉中，但由於地緣政治衝突引發通膨復燃疑慮，因此決定11月盤價以平盤開出。

12.進入第四季，大陸鋼廠也展開減產，不過OECD（經濟合作暨發展組織）仍提出警告，表示全球鋼鐵產能過剩達到6億噸，最主要來源就是大陸，若不盡快改善，將威脅鋼價穩定，同時對減少排碳也會是一大隱憂。

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13.受到聖嬰現象引發的極端高溫，東南亞今年出現2019年來最嚴重的跨國霾害危機。專家指出，氣候暖化導致該地區在乾季時的泥炭地與森林更易發生大火，未來恐令這種季節性的霾害日益加劇。

14.受到利率攀升，導致美國政府債務成本增加，根據國會預算辦公室（CBO）預估，今年度美國預算赤字將比去年度擴增約3千億美元。

15.美國總統拜登本周將與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席馬歇爾（Charles Michel）舉行峰會，歐盟試圖尋求避免重啟川普執政時期的金屬關稅，還期盼減緩美國「通膨削減法案」（IRA）和電動車補貼對歐盟造成的不利影響。（中性看待）

16.儘管各大車廠想方設法提振電動車銷售，但美國地區的銷售成長放緩、庫存攀升，原因是消費者熱情不如預期。今年1月到9月電動車銷售成長51％，增幅不如去年同期，部分品牌庫存也開始囤積。

17.美國最大連鎖藥局之一Rite Aid在15日於紐澤西州聲請破產保護，因無法籌措資金為數百起聯邦與各州有關鴉片類藥物（opioid）訴訟達成和解。相關訴訟指控Rite Aid過度供應處方箋用止痛藥，是助長美國鴉片危機的幫凶之一。

18.蔚華科今年以來營收較去年降溫，觀察該公司7、8月營收分別為1億元、1.23億元，9月營收更降至8,700萬元，第三季營收3.11億元，季減幅超過1成，尚未擺脫營運谷底。

蔚華科表示，半導體市場仍處低迷，去庫存化速度落後市場預期，客戶存貨依然處在高位且產能利用率普遍偏低，因此新的資本支出趨於保守。

19.聯合再生董事長洪傳獻表示，受2024年大選影響，該建的案場、開發案都暫停，原估計一年2GW裝置量，今年可能減半，期待選後拉貨回升，明年衝刺3GW的裝置量。隨著技術成熟、主要廠商相繼投資，預期明年TOPCon技術在台灣市場成為主流，聯合再生規劃明年第一季試產。

20.連接器大廠健和興（3003）公布9月自結數，其中9月營收達3.35億元，較上月小增3.35％，但仍較去年同期年減28.5％。9月稅前損益7,099萬元，稅後純益6,399萬元，以實收資本額15.57億元計算，9月每股稅後純益（EPS）0.4元，累計前九月EPS 2.9元。

健和興近幾年產品重心放在綠能儲能等電工、電力及車用端子連接器，不過中國大陸解封後經濟不如預期，市況表現平平，健和興今年上半年營運表現相對平淡，下半年尚未有明顯起色。

21.台指期的外資淨空單增加。上周五美國多家銀行繳出亮眼財報，但中東緊張情勢惡化打擊市場風險偏好，加上美國公布10月密大消費者信心指數大幅下滑，使得16日亞股走跌。

整體來看，台股加權指數日K連二黑失守季線支撐，以巴衝突使不確定性升溫，加上油價再度反彈，短線波動恐加劇，後續需留意美元、美債殖利率對市場的影響。