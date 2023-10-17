1017群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.以哈衝突

(1)伊朗外交部長HosseinAmirabdollahian稱「達成政治解決方案的時間已經不多了，其他戰線上戰局的擴大正接近不可避免」？伊朗是哈馬斯和黎巴嫩真主黨支持者，但伊朗否認參與10/7哈馬斯對以色列史無前例的襲擊事件。

(2)白宮國家安全顧問JakeSullivan10/15表示美國已經和伊朗進行秘密會談，施壓不要擴大衝突。

(3)拜登考慮訪問以色列以防戰爭擴大，避險買盤減弱。

(4)俄羅斯總統Putin與埃及、敘利亞、伊朗和巴勒斯坦領導人舉行電話會議，克里姆林宮表示各方就停火的必要性達成了「一致意見」。

(5)評論：沒有任何一個國家想擴大衝突！但從以色列的角度來看衝突非擴大不可！國際的壓力在以色列對GAZA平民的無差別空襲！(說穿了以色列沒核彈、俄羅斯有核彈)，以色列說以哈戰爭不可避免長期化，亦即國際壓力導致難以速戰速決，美國壓力更大，兩艘航母在地中海東岸需要待得更久！代理人戰爭難避免。(伊朗否認介入以哈戰爭但支持哈瑪斯、美國沒制裁伊朗)金融市場的反應會逐漸降溫！

2.經濟數據

10/17美國零售銷售、工業生產、NAHB房屋指數

10/18營建許可、新屋開工

10/19首次申請失業救濟金人數、成屋銷售

3.美股財報

10/17BAC、JNJ、GS10/18UAL、PG、MS10/19NFLX、LRCX、TSLA4.以哈戰爭局勢暫時沒變得更糟！

5.限空令沒用！上週增加財政赤字率+中央匯金買四大行都沒用，還有什麼利多能撐A股？美國計劃採取全面措施限制中國獲得先進半導體和晶片製造設備的擔憂，新興市場指數普遍下跌。即使拜登跟習近平11月在美國APEC見面，有用嗎？

6.10/17-10/18一帶一路峰會

7.10/16MSCI新興市場指數跌1.18％！只有上證指數、馬來西亞、印尼贏台股，台股算不錯了！

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。