日本觀光廳都說讚！六福「大樂齡旅遊」獲Japan Tourism Awards肯定

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六福旅遊集團在國際觀光旅遊評比中獲肯定，以獨步全台的「大樂齡旅遊」，從全球上百件參賽作品中脫穎而出，獲得日本觀光廳與亞洲最具影響力的Tourism EXPO Japan一致肯定，成全台唯一獲「日本觀光獎」（Japan Tourism Awards）的企業，邁向永續旅遊的新里程碑。

「日本觀光獎」（Japan Tourism Awards）長期鼓勵旅行業者透過創造就業機會等方式，不僅能夠促進地區的經濟社會活力，還能跨越國界和地區深度地相互交流，推動日本和世界其他國家的成長，最終發揮無可取代的「旅遊影響力」。

六福旅遊集團呼應聯合國永續發展目標的第三項（SDG 3）「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」、第十項（SDG 10）「減少不平等」，積極布建樂齡觀光產業鏈，希望藉由「旅遊」這張社會處方箋，能成功帶動社會正視且關懷老後的尊嚴生活，體驗設計以六福獨特的「動物」、「歡樂」為主要元素，整合9個來自不同產業的合作夥伴，從旅行業、交通業、顧問業、藝文界、飯店業，甚至是醫療業等，首創旅遊規劃師及圓夢管家團隊，打造全家彈性專屬、兼具慢遊的旅遊體驗，提升熟齡族旅遊生活品質。

台灣將於2025年進入超高齡化社會，平均每5個人當中，就有一名是65歲以上人口。六福旅遊集團「大樂齡旅遊」突破年齡框架，以在地共生的深度旅遊為主，從二天一夜到一日遊，無論是輕鬆自在的家庭旅遊、行動自如的銀髮族自助行或家有無法自理長者而未曾再出遊的家族，需要旅遊規劃師及圓夢管家團隊共同協助的喘息旅遊，除了位於六福場域的關西六福莊喘息旅遊住房專案、六福淺山農遊體驗、六福村主題遊樂園一日遊，也有結合周邊景點的花樣客庄假期住房專案、台北六福萬怡酒店的散策旅遊住房專案等，希望讓銀髮族享受健康、優雅、輕鬆無負擔的美好旅遊。