大閘蟹可以這樣吃！米其林一星「雅閣」大閘蟹饗宴上菜

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搶秋日啖蟹商機，台北文華東方酒店館內米其林一星「雅閣」中餐廳，自即日起至11月12日推出大閘蟹饗宴，主廚鄭國雄嚴選每隻重達六兩、豐腴肥美的台灣在地養殖大閘蟹，精心設計了以大閘蟹蟹肉與蟹黃入饌的套餐，包括「灌湯蟹粉小籠包」、「鮮蟹粉燴脆皮釀花膠」等多道甘腴豐美的佳餚，標榜每一口都能品嘗到大閘蟹蟹肉的甘甜細緻、蟹黃的香濃馥郁，感受秋日最鮮美的滋味。大閘蟹套餐每位5,680元＋10％。

「雅閣」大閘蟹套餐，每一道風味獨具的大閘蟹佳餚，均費時耗工地以手工拆出蟹黃與蟹肉製成的蟹粉入饌，讓食家饕客不必費心自己動手去殼挑肉，也能優雅大快朵頤，享受當令華奢的鮮味。

「灌湯蟹粉小籠包」主廚將蟹肉與蟹黃取出後炒香，再與豬肉餡一起混合成小籠包內餡。而小籠包的靈魂湯汁，則是主廚費工地在金華火腿、老母雞與豬肉熬煮成的上湯中放入花膠一起燉煮，待冷卻後製成高湯凍，並一同包入小籠包中。內含豐富蟹黃、蟹肉和滿溢肉汁的小籠包，將蟹肉的鮮甜美滋味封存在透薄麵皮裡。

「鮮蟹粉燴脆皮釀花膠」是將蟹黃與蟹肉炒香後，加入濃雞湯燉煮成蟹粉鋪在底部。另將厚片發好的頂級花膠切成塊、放入上湯燜煮入味後，鑲上蝦漿並裹上蛋白入鍋油炸，打造外脆內嫩的口感，並擺在鮮香馥郁的蟹粉上，撲鼻而來的秋蟹香氣讓人食指大動。

「蟹粉龍蝦水晶絲」是將蟹黃、蟹肉、龍蝦肉和雞湯一起製成香醇鮮濃的蟹粉。將大白菜切成細絲後加入濃雞湯燉煮，讓白菜絲完整吸附湯頭的鮮甜，鋪在底部並淋上蟹粉，以香濃的秋蟹海味與白菜的清鮮挑逗食客。