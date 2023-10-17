《產業》觀光署攜手高餐大 擴大產學培訓

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【時報記者林資傑台北報導】為緩解旅宿業面臨疫後房務人員缺工問題，交通部觀光署攜手國立高雄餐旅大學開辦客房管理體驗課程，教授客房管理、房務設施近年的新趨勢，以不同角度體察顧客需求，開展客房從業人員新視野，規畫職涯發展及培養先備能力。

新冠疫情緩和為觀光旅宿業迎來曙光，但在旅客回流、旅宿業績攀升之際，客房管理人員短缺問題亦明顯浮現。為協助旅宿業紓解缺工問題，觀光署進行跨部會合作引入僑外人力，簡化僑外生評點制申請流程，協助外籍生來台實習及協助業者多元求才。

國內人才招募部分，觀光署持續進行產業人才培育及招募活動，如辦理人才招募說明會、持續培訓中高階人才、旅館中階經理人訓練課程、旅館職能課程研習活動、校園人才招募說明會，並整合勞動部、教育部共同執行行政院「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」。

觀光署表示，此次開辦客房管理人員體驗課程，開課對象為針對客房管理有興趣的求職者及在學學生，由高餐大學專業師資指導，提供客房管理體驗課程，為有興趣從事客房管理者提供資源，提高投入旅宿客房產業意願，為旅宿業注入人才新活力。

觀光署指出，客房管理人員體驗課程內容包括括旅宿業發展趨勢及職涯展望、客房檢核要點、房務服務應對及特殊狀況應變技巧，並安排學員至旅館實地參訪與房務現職人員交流，引領學員走進飯店業真實世界。