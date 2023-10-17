2024德國漢諾威工業展 貿協參展團10月31日前報名享早鳥優惠

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「2024德國漢諾威工業展」（HANNOVER MESSE 2024）將於明（2024）年4月22日至4月26日於漢諾威展覽館舉行。該展是全球歷史悠久、規模最大工業展，今（2023）年共計4,000家參展廠商、吸引超過150國、高達13萬人次觀展，因持續展示最新技術及創新設備而受業界矚目，為國際買主尋求新技術、產業趨勢、找尋解決方案的指標展會，明年預計擴大規模至17個館區。

因應全球工業4.0趨勢，近年工業自動化帶動工業零組件需求增高。為協助我國業者搶占商機、拓展海外市場，經濟部國際貿易署委託外貿協會籌組參展團，貿協明年將於「自動化解決方案」與「工業零組件解決方案」設立臺灣館。展出項目涵蓋機器人、工業/流程自動化、倉儲物流自動化、馬達與驅動技術、感測器技術、線性傳動技術、液壓與氣壓傳動技術、工業零組件、鍛壓鑄造、金屬/塑膠/創新材料、工業5G、資安服務、資通訊等產品，現正熱烈徵集團員中。

該展作為業界公認最具指標性之工業展，現已有多家國際知名大廠報名參展，包括全球電機先驅Siemens、美國軟體大廠Microsoft、國際各大企業信賴之雲端運算平臺Amazon Web Services、歐洲最大鋼鐵生產商Salzgitter AG、美國知名電機製造商Emerson集團、德國自動化系統商Baumüller Nürnberg等，為我商與各產業領域建立橋樑、交流最新資訊之良機。

目前早鳥優惠截止日為2023年10月31日，攤位所剩不多，歡迎有興趣之業者，把握難得的機會、儘快報名！活動詳細資訊請逕至報名網頁（https://events.taiwantrade.com/page/EBS/HM24）查詢。