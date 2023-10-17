台北君悅線上旅展開跑 住宿61折、餐券5折起、Spa券61折起

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台北國際旅展將於11月3日至6日於南港展覽館盛大開展，台北君悅酒店各餐廳、住宿、SPA推出19項獨賣優惠商品，其中餐券5折起，住宿券67折起，現場更規劃有「消費滿額排隊禮」與「消 費即可參加抽獎幸運禮」。另線上旅展優惠至11月10日晚間23點59分，10月15日前選購指定商品買10送1、11月10日前買15送1團購優惠，選擇電子票券可即買即用。

台北君悅酒店餐券主打歷年最熱賣暢銷「凱菲屋」、「彩日本料理」兩間人氣吃到飽餐廳超值套票，還有「茶苑」周末限定「綠色星球」蔬食吃到飽單人餐券、「寶艾西餐廳威靈頓牛排套餐券」、「漂亮」廣式海鮮餐廳「黃金片全鵝澎派分享餐」，以及「Cheers歡飲廊歡暢時光雙人券」等超值選擇，最低5折起。

信義區頂級奢華芳療「Oasis Spa」推出平假日適用「身體按摩與臉部護理體驗券」，每張價格4,290元、每套5張61折起。「君悅客房平日雙人住宿券」每張 5,888元。現場更規劃排隊禮，單筆消費滿1萬3千元即贈凱菲屋平日下午茶餐券2張。還有幸運禮，於旅展期間現場消費即可參加抽獎，最大獎將抽出君悅美饌卡一年體驗、價值21,888元。線上旅展優惠同步至11月10日晚間23點59分，11月10日前買15送1團購優惠，選擇電子票券可即買即用。

台北君悅「凱菲屋平日自助餐超值聯合餐券」 每套3,200元，可任選使用於平日午間或晚間兩客或下午茶四客，周五晚間、六日及例假日使用每位僅需加價200元。「彩日本料理平日自助餐單人套票」每套四張5,000元，周五及例假日每人加價200元。「茶苑綠色星球蔬食自助饗宴單人券」每張980元。「漂亮廣式海鮮餐廳 黃金片皮燒全鵝歡享四人券」每張4,800元，「Ziga Zaga義大利餐廳 義式全家饗樂四人餐券」每張5,200元，「寶艾西餐廳威靈頓公爵式美國菲力牛排單人券」每張3,380元。

「Oasis Spa─ 平假日適用125分鐘深層釋壓身體按摩套券 」每套21,450元，另有「澎潤亮透臉部護理體驗券／套券」每套23,100元，平假日適用，憑券可享館內水療三溫暖設施。