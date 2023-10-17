《電週邊》和碩前進OCP 大秀AI和高效能運算雲伺服器

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【時報記者任珮云台北報導】和碩(4938)將參加今年的OCP全球峰會(OCP Global Summit)活動。該峰會將於今年10月17日至19日在美國加利福尼亞州聖荷西市舉行。和碩將展示人工智慧加速計算平台，以展現其與 NVIDIA 的合作成果。和碩的雲伺服器產品設計理念著重於可升級性 (Upgradability)、可擴展性 (Scalability)、高效能運算 (High-efficiency computing) 和加速運算 (Accelerated computing)，這與全球可持續發展 (Sustainability) 趨勢相一致。此外，和碩秉持模組化(Modularize) 的設計原則，不僅可以縮短產品開發週期，還可以透過在各種產品之間共享模組件，減少資源浪費，有助於可持續發展。

和碩目前正與NVIDIA、AMD、Ampere Computing和Intel等全球領先企業展開合作，共同致力於開發人工智慧(AI) 和高效能運算伺服器產品。這些產品的核心設計理念包括了模組化、低能耗、高效率以及可回收再利用，以實踐公司的企業永續經營目標。此外，和碩也積極追求環保永續、社會責任和公司治理等方面的目標，以確保在全球市場上的競爭力和可持續性能力。

和碩聯合科技的高級副總裁兼首席技術長徐衍珍博士表示：「這是和碩首次參與OCP全球峰會，我們感到非常榮幸能成為 OCP社區的一份子，透過開放的機制分享產品規格。我們期待與OCP社區成員共同在雲計算和伺服器領域蓬勃發展，特別是在人工智慧加速領域取得顯著進展。」

和碩此次參展產品的特點包括:AS201-1N0，採用了 NVIDIA MGX 2U機箱設計之人工智慧伺服器。配備NVIDIA GH200 Grace Hopper超級晶片，AS201-1N0適用於運行在數據網路上的大規模人工智慧和高性能運算 (HPC) 應用，可處理高達TB計算等級的數據。此外結合了NVIDIA BlueField-3 DPU以建立軟體定義和硬體加速的雲基礎設施。該系統已經通過 NVIDIA AI Enterprise 軟體平台的認證，該平台提供企業級的安全性和穩定性，同時支援生成式人工智慧（Generative AI）工作負載。

SS500-1T0，是一款機箱高度為5U、採用Intel Eagle Stream平台之雲存儲伺服器，可容納高達112個硬碟，並搭載Broadcom 9600-16i HBA介面卡。SS500-1T0支援目前的CMR和SMR硬碟，並且支援即將推出的HAMR硬碟，以提高存儲容量。其模組化硬體設計，加上高效的旋轉振動 (RV) 解決方案，能有效保護硬碟免受振動、噪音和熱干擾的影響。

AS200-1P0，是一款高度靈活的人工智慧伺服器，搭載了Ampere Arm處理器，並提供單一處理器插槽。此伺服器支援高達4個 NVIDIA A100 Tensor Core顯示卡，為人工智慧、數據分析和高性能運算應用提供前所未有的運算加速能力。此外，它也能夠搭載4個NVIDIA L40顯示卡，提供革命性的神經圖形、虛擬化、計算和人工智慧功能。此系統已獲得NVIDIA AI Enterprise 軟體平台的認證。

MS100-4A0，是一款高性能伺服器，具有1U的機架高度，內含雙計算機節點以及雙處理器插槽，並搭載了AMD Genoa處理器。

GS201-2P0，是一款機箱高度為2U的通用伺服器，搭載了雙處理器插槽的Ampere Altar/Altra MAX Arm處理器。

GS200-2T0，是一款機箱高度為2U的通用伺服器，採用Intel Eagle Stream平台，具備雙處理器插槽，搭載Intel Sapphire Rapids/Emerald Rapids處理器。此伺服器還搭配了Broadcom 9670-24i RAID介面卡，以支援高達24個SAS/SATA/NVMe固態硬碟。