以巴利空淡化 威盛、倫飛漲停 台股早盤收復16,700點整數關卡

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受惠以巴衝突出現降溫跡象，以及Fed放鴿，帶動美股反彈，台股17日指數開高，收復16,700點整數關卡，目前暫報16,751點，上漲98點，權王台積電（2330）股價上漲3元，來到548元，倫飛（2364）、宇環（3276）攻上漲停，扮演盤面強勢指標。

關注美股表現，四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲314點，或0.93％，收在33,984點；標普500指數上漲45點，或1.06％，收在4,373點；Nasdaq指數上漲160點，或1.20％，收在13,567點；費半指數上漲49點，或1.43％，收在3,502點。

儘管以巴衝突陷入膠著，不過美國總統拜登考慮訪問以色列的消息，令市場解讀為美國將試圖阻止中東戰爭進一步升級的訊號。而且媒體指出，美國接近與委內瑞拉達成協議以放寬制裁，原油價格走低令能源飆漲的議題短暫降溫。

此外，FED費城分行主席Harker發表鴿派談話，認為經濟數據若沒有意外變化，則聯準會應該維持利率水準不變，使市場預期11月不升息機率突破九成。

統一投顧分析，在歐美進入消費性旺季，中國製造業走出谷底，財報旺季來臨，加上台股選舉行情啟動，中多行情延續。而台股受國際股市影響拉回，雖季線得而復失，但下檔半年線支撐強勁，本周台股有台積電法說及鴻海科技日加持，指數當以半年線為底，伺機攻堅。

操作上採低接策略，選股不選市，可布局獲利貢獻度高的AI 類股、IC 設計、網通及光通訊、消費性電子、記憶體、低軌衛星、輪胎及電動車等族群。