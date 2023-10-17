泡湯、搶機票 旅展好康這邊撿

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「2023 ITF台北國際旅展」將於11月3日至6日在南港展覽館登場，不管是出國玩還是國內旅遊，觀光旅宿業者紛紛推出多元的超值方案促銷，民眾搶便宜趁現在。

露天風呂推套票

【中國時報 陳韻萍】入秋後，進入泡湯旺季，北投麗禧溫泉酒店線上旅展從10月18日上午10點起在官網開賣，線上旅展獨賣「雅緻山景客房一泊一食住宿券」，原價直接優惠71折，每張1萬1500元即可入住15坪大的客房、品嘗台式早餐2客、享用客房迷你吧等。歷年最熱銷的露天風呂今年推出套票，每套10張售價1萬3000元，以優惠價享受9米挑高中庭花園風呂，以及桑拿、蒸氣室、無限使用軟性飲料與餅乾小點等。

頂級親子溫泉度假飯店宜蘭力麗威斯汀度假酒店，推出住房、餐飲與泡湯等多項優惠，其中最超值的就屬原價近2萬元的「豪華／精選客房一泊一食平日住宿券」直接下殺36折，旅展價6999元。而擁有高自由與隱密度的Villa雙臥室獨棟泳池別墅一泊一食平日住宿券，原價下殺58折，旅展優惠3萬6888元，還加贈1張豪華／精選客房一泊一食平日住宿券，等於多送1張住宿券。

線上旅展抽好禮

全台北中南東都有飯店的福容大飯店線上旅展自18日中午12點開賣，今年旅展針對美食老饕推出全新連鎖餐券，套餐菜色全面升級，買10送1，每張平均981元。而聯合住宿券則推出1套5張、買10送1和會員限定的買15送1「再贈1」方案，平均1張2559元。ITF旅展期間「享福卡」會員於APP登錄發票，可參加加碼抽獎活動。

華航ITF線上旅展開跑，全航線祭出超值優惠，精選航點機票85折起，參加官網AR擴增實境遊戲，還可享機票折扣價，包括熊本、香港、新加坡等亞洲熱門航點萬元有找。11月15日前購票的會員，可登錄票號參加抽獎，有機會抽中日本熊本免費機票等多項好禮；「華夏會員」完成指定任務還有機會把最新手機帶回家。