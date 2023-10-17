寵物禮儀「水化」善終 毛孩溫和舒適的道別

離別，是每一位寵物飼主都會面臨的課題，越來越多人重視寵物善終，也因此寵物殯葬成為近年的新興產業。在台灣大部分的人選擇以火化的方式，寵物生命禮儀「暮浴」引進國外非焚燃、無污染的「水化」，讓毛孩們能以更天然、環保也更舒適的方式回歸自然。

「暮浴」執行長楊奇軒透露，自己也是愛貓愛狗的人，一直在思考有天愛寵離開時要以什麼方式替他們善終，而目前台灣大多以火化方式處理毛孩的遺體，因此引進環保非焚燃的「水化」專業技術，讓飼主有更多選擇。水化以鹼性水解，是新興寵物善終的處理技術，透過溫度控制及溫和水流，經過約12小時的時間，讓毛寶貝們在溫和且更為舒適的環境下善終，減少火化產生的空氣污染，且最重要的是，能保留毛孩將近90%骨骼、牙齒以及晶片，讓飼主留下更多紀念，也是對毛孩們生命的尊重與寵愛。此外，「暮浴」也提供全身SPA，替毛孩全身清潔、修剪，讓他們在離別時也能回到最美的時刻。

「暮浴」所採用的機器設備全由台灣製造，也申請專利並銷往國外，目前是台灣第一間提供全台接體服務的寵物生命禮儀。養寵物的人越來越多，對於寵物生命禮儀，淨零碳排、環保節能是未來的趨勢，也是未來重要的課題，寵物善終後能留給土地、留給下一代的是什麼，希望透過水化的寵物禮儀，讓飼主與愛寵能用更溫和舒適的方式道別，也期望「暮浴」能為環境保育盡一份力。

寵物對許多人來說是家的一份子，楊奇軒說，過去曾服務過一位老奶奶，她養的貓這20年來陪她經歷了不少親人的離世，度過許多悲歡離合，而她的貓喜歡玩水，因此選擇以水化的方式跟他道別。在這個行業中，楊奇軒經歷許多人與寵物的分離，也希望將這樣的愛散播出去，提供浪浪公益低碳善終計畫，為離世的浪浪水化，讓他們安詳且尊嚴的離開，回歸大地。