《基金》債市資金動能改善 投資級債迎活水

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】美國通膨數據雖有波動，但部分聯準會官員釋出相對鴿派的訊號，美債殖利率單周走低，債市情緒有所轉佳。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周投資級債迎來資金淨流入，非投資級債與新興市場債雖仍呈淨流出狀態，但流出幅度皆較前一周有所縮小，有改善跡象。

據統計，近一年來投資等級債基金績效表現，包括路博邁ESG新興市場債券基金、鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金、瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金、第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金等，其報酬率均超過1成。

安聯投信表示，部分聯準會官員上周相對鴿派的談話使市場對未來升息預期有所降溫，美國10年期公債殖利率在過去一周有所回落，提振債市投資情緒；觀察全球主要債券資產，過去一周除可轉債指數小幅收低外，各式債券指數幾乎全線走高，單周多收紅，較前一周表現明顯為佳。

觀察全球其他主要市場，安聯投信表示，歐元區景氣領先指標呈現下滑，景氣有轉弱跡象、經濟成長率也有所下修，加上能源價格和生產者物價年增率下滑，市場預估歐洲央行緊縮政策或有機會放緩；日本因前在通膨未達到2%目標、日銀應會維持寬鬆政策；新興市場則因升息周期早於已開發市場國家，今年反而有放鬆貨幣政策的空間，包括中國與巴西都有空間以寬鬆貨幣政策刺激經濟。

安聯投信表示，在當前市況下，建議債券投資可把握多元信用、較高品質和動態調整三大原則。首先因今明兩年經濟重回低成長，故建議可布局多元信用債券，在透過收益累積報酬同時也降低單一券種波動；其次則是雖經濟硬著陸風險降低，但仍有放緩風險，故在布局風險性債券時應聚焦評級與品質較高者、擇優布局；最後，因各式雜音干擾與貨幣緊縮環境仍在，部分市場波動度仍未完全消除，宜視資產評價與信心動態調整持債水位，保持彈性。