《美股掃瞄》看好財報季 美股勁揚

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一美股主要指數全面勁揚，投資人看好才剛登場的財報季表現，以及交通運輸股和小型股大漲帶來提振。投資人仍然緊盯以巴戰爭和加薩情勢，但風險偏好似乎有所回升，被視為避風天堂的黃金價格下跌。

最新數據方面，紐約聯準銀行發布的帝國州指數（Empire State index）由正轉負，但跌幅小於預期，該指數小於零代表製造業活動萎縮。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）重申上周五發表的觀點，即美國央行可能已經完成升息周期。

周一收盤，道瓊指數漲314.25點或0.93%，報33,984.54點。標普500指數漲45.85點或1.06%，報4,373.63點。那斯達克指數漲160.75點或1.20%，報13,567.98點。費城半導體指數漲49.54點或1.43%，報3,502.51點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）大跌近11%。道瓊指數創下約一個月來最大單日百分比漲幅。對經濟形勢敏感的道瓊運輸股指數上漲1.9%，創下7月底以來最大漲幅。羅素2000小型股指數大漲近1.6%。

標普500指數11大類股全面收高，非必需消費品類張1.65%，表現最佳，其次為通訊服務類股漲1.47%。能源股漲0.66%，漲幅最小。

重磅科技股僅蘋果微跌0.07%。微軟漲1.50%，亞馬遜漲2.13%，Alphabet漲1.26%，輝達漲1.39%。

台股ADR全漲，台積電漲0.84%，聯電漲2.54%，日月光漲3.66%，中華電信漲1.31%。

大型銀行高盛、美國銀行、摩根士丹利，以及製藥巨頭嬌生、電動車大廠特斯拉、影片串流先驅網飛（Netflix）將於本周公布季報。

根據LSEG上周五的數據，標普500成分股第三季獲利估年增2.2%，優於前一周預估的年增1.3%。

美國交易所成交量總計96億股，過去20日均量為103.8億股。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為2.59：1。那斯達克上漲與下跌股數比為1.91：1。

標普500指數有11檔成分股創下52周新高、6檔創新低。那斯達克指數有33檔創52周新高、206檔創新低。