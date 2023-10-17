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龍年除夕澎湃盛宴搶購中 彭園年菜限量登場

  • 工商時報 江偉琳
多元自由的菜色搭配(1+3或1+6)限量供應中。圖/彭園提供
多元自由的菜色搭配(1+3或1+6)限量供應中。圖/彭園提供

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慶賀龍年佳節，每逢除夕圍爐餐桌，各位饕客準備好了嗎？彭園主廚團隊將再次為大家呈現一場美食盛宴，充滿好運和美味佳餚的2024年菜外帶自由配，不需再為除夕團圓年夜飯的烹飪而煩惱，彭園主廚們將為大家準備一頓豐盛的盛宴，讓人在新的一年中開啟好運之旅。

彭園年菜外帶自由配皆為主廚當天現做，每間門市僅限量供應100份的外帶年菜，輕鬆地讓圍爐筵席只需簡單加熱，美味的年夜飯就完成了，有更多時間與家人歡聚，享受優雅的圍爐年夜飯，不必再為烹飪忙碌。彭園廚師團隊以宴會功夫菜為基礎，透過精湛的廚藝和獨特的巧思，呈現出最為豐富和細緻的美味，絕對會讓人留下最美好的回憶，同時也能營養豐富、健康快樂的迎接新的一年。

2024新年好運滾滾來，彭園美味年菜從必備湯品大菜「鮑魚佛跳牆」、「魚翅花膠土雞鍋」到深受大家喜愛的「富貴雙方」、「燻味雙寶雞」、「花雕貴妃蝦」以及「蘇東坡扣肉」、「香煎羊小排」等，推出了1+3或1+6組合套餐，亦可單點隨選。

「鮑魚佛跳牆」料多實在，十餘種食材結合老母雞與金華火腿，細火煨燉，湯甘醇 濃郁滋味豐富。 圖/彭園提供
「鮑魚佛跳牆」料多實在，十餘種食材結合老母雞與金華火腿，細火煨燉，湯甘醇 濃郁滋味豐富。 圖/彭園提供

年年提前售罄的彭園外帶年菜，需要提前進行預購，民眾可自主選擇方便的門市並在指定的時間內到店取貨，各門市及線上平台皆可搶先預購，提醒想搶購美味的饕客們，線上預購於1/15截止，各店供應數量有限，若提前售完將提前彭園門市店點分布於北北基桃，共九家分館，每年彭園都以限量預購和熱火現做的方式推出年菜外帶，深受美食愛好者的喜愛，不論家庭人數大小，都可選擇合適的年菜組合，並輕鬆訂購，除夕當天到彭園自取，無需在廚房裡忙碌，就能享受國宴級的美食饗宴，讓大家輕鬆迎接龍年好運。

「花雕貴妃蝦」肉質飽滿富彈性的新鮮大蝦，以十餘種中藥材浸泡，絶佳風味，清甜夠味。圖/彭園提供
「花雕貴妃蝦」肉質飽滿富彈性的新鮮大蝦，以十餘種中藥材浸泡，絶佳風味，清甜夠味。圖/彭園提供

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