陸客明年才會來 陳揆：釋出善意可惜沒接到訊息

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對於交通部長王國材坦言，今年大陸團客都不會進來，行政院長陳建仁17日表示，樂於看到兩岸之間，能夠互相以對等，還有互惠的方式來進行相關交流，我們也釋出了很好善意，惟到目前為止，仍然沒有接到任何一個訊息。

陳揆17日赴立法院施政報告及備詢時就陸客不來的議題回應。陳揆說，最近因為我們推動觀光相當努力，到16日為止，來台灣來旅遊的人次已經達到了460萬人（次），對於在今年底達到600萬觀光旅客是相當地有信心。

陳揆說，至於兩岸之間交流，我們一直主張要有健康有序的交流，我們也樂於看到兩岸之間，能夠互相地以對等，還有互惠的方式來進行相關的交流，我們也釋出了很好的善意。

陳揆說，舉一個例子來說，開放國人赴大陸來做自由行，而且也開放我們的年輕人到大陸去就學；並透過適當的管道，跟中國大陸表達我們相關官方方案，希望能夠平等、互惠，然後大家能夠來共同開放，但是很可惜，到目前為止，仍然沒有接到任何一個訊息。

實際上，王國材接受本報專訪時表示，預計12月中旬就可提前達陣今年設定的600萬旅客來台目標，明年更要翻倍衝刺1,200萬人次。至於何時解除陸客團客禁令？他斷言「明年才有機會」，希望明年是個「新的開始」，屆時也會水到渠成全面恢復兩岸航點。