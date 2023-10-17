喫茶小舖濃厚芋泥奶奶重磅回歸 手煮大甲芋頭綿密好滋味

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芋頭控注意！喫茶小舖廣受芋頭控熱愛的大甲芋頭系列即將於10月18日強勢回歸。不改初心，再次回歸經典綿密滿滿手煮大甲芋泥，滿足芋頭控的味蕾的渴望，為秋天增添一抹美味的溫暖，無論是濃郁的「芋泥奶奶」還是有包含黑糖珍珠的「芋泥波波」或加入手工嫩仙草的「仙芋見泥」，都讓人垂涎欲滴。

喫茶小舖特別嚴選來自台中產區直送的大甲芋頭，每日新鮮熬煮，將芋頭熬成細緻又綿密的口感，搭配新鮮鮮乳，每一口都能喝到濃醇香的芋泥奶奶。而喜歡黑糖珍珠的朋友千萬不能錯過，每一份珍珠都經過長達90分鐘的精心熬煮，享受珍珠與芋泥多層次的口感，如果喜歡甜點的朋友，那麼「仙芋見泥」將是首選，一樣使用在地大甲芋，搭配手煮嫩仙草，裝成滿滿一杯仙芋見泥，要讓芋頭控可以喝到滿滿的芋頭、仙草，每一口都是真材實料。

首檔優惠：10/18-10/27來店購買手煮芋頭系列任一杯，現折10元。

萬聖節加碼活動：10/28-10/31，來店購買【仙芋見泥】乙杯，說出指定通關密語，即可立減30元。

好康再優惠：11/01-11/12來店購買芋頭系列同品項兩杯，第二杯現折10元

喫茶小舖票券獨享活動：芋泥奶奶/芋泥波波3杯優惠$165 (原價$195 )；仙芋見泥3杯優惠$210 (原價$255)