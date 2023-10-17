黃仁勳來台再掀旋風 王美花：讓全世界看到台灣AI供應鏈

輝達執行長黃仁勳再度來台，外界好奇是否會與公部門碰面，探討台灣科技政策走向、為業者請命？經濟部長王美花17日表示，黃仁勳這次來台主要是與供應鏈見面，目前沒有規劃與他碰面，不過他身為AI浪潮的重要領袖，到台灣來可以讓全世界看到台灣AI供應鏈跟商機的緊密結合，對台灣來說是很好的事情。

王美花陪同行政院院長陳建仁出席立法院「提出施政報告繼續質詢」前，被問到黃仁勳來台的議題。另外，媒體聯訪時也問到經濟部啟動綠電沙盒，是否與台積電有關？對此，王美花強調，「最早來反映的不是台積電」。

王美花解釋，有廠商反映，台商回台投資會有許多廠房，不同的廠房對於用電的需求會略有不同，希望可以有彈性的分配機制，目前台電的沙盒希望可以在年底推出，讓幾家廠商來試辦參與，後續可以讓廠商參與這樣的彈性分配機制。

經濟部標準檢驗局日前也說明這項綠電沙盒計劃，將適用於單一法人（公司）數個廠區中，有不同綠電需求的分配方案，由於已有數家科技大廠反應不同廠區有不同客戶的綠電要求，因此將於年底開始試辦。啟動試辦是為了累積經驗，因應未來綠電交易市場的對外情況，未來也會有更多業者參與。

標準局表示，單一法人可能有數個、甚至數十個廠區用電，但各廠區綠電義務或供應鏈要求不同，有些廠區未來可能需要使用100％綠電（RE100），其他廠區尚無此需要。轄下有多廠區的單一法人，都可能面臨此問題。為了幫助單一法人未來更能有效運用綠能，請台電公司在符合綠電轉供相關規定的精神前提下，試辦「單一法人綠電轉供彈性分配機制」，以期單一法人未來更能有效運用綠能，解決未來可能發生部分廠區綠電不足，其他廠區綠電過剩的問題。

標準局說明，目前綠電的轉供機制，是由綠能發電廠事先在轉供合約上載明以「一對一」或「一對多」，依比例分配給各用電廠區，因此必須一開始在轉供合約上就載明各廠區分配比例，但發電端每月發電量並非固定，用電端每個廠區的每月用電量亦非固定，可能造成各廠區出現綠電不足或過剩問題。而「單一法人綠電轉供彈性分配機制」的主要內容，是將單一法人公司的各廠視為單一用戶群，該用戶群內各廠進行轉供時，電量可彈性分配，使單一法人可以鎖定其轄下特定廠，透過彈性分配取得最大比例的綠電，甚至是100％綠電，以解決前述各廠區不同的綠電分配需求。