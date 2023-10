哈瑪斯首公開人質影片 以色列21歲女遭擄曝現況

【中時新聞網 黃凡甄】巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)7日大舉攻進以色列,殺害並劫持多名無辜百姓,昨(16)日晚間,哈瑪斯首度釋出一段人質的影片,一名年僅21歲、名叫夏姆(Mia Schem)的女性透過畫面,向以色列軍方喊話。

《以色列時報》報導,畫面顯示夏姆的手臂受傷,正在接受包紮治療。她面對鏡頭表示:「我得到了照顧,他們(哈瑪斯)提供我藥物。我只希望能盡快回家,回到家人身邊。請盡快帶我離開這裡。」

報導指出,夏姆是在本月7日,哈瑪斯突襲以國南部的「Supernova」音樂節時遭到綁架。以國軍方認為,哈瑪斯似乎想透過這段影片,「試圖呈現自己是一個人道組織」,而之所以選上夏姆,可能是因為她有法國和以色列雙重國籍,藉此讓國際社會知道他們並沒有傷害外國國民。

哈瑪斯發言人烏貝達(Abu Obeida)稍早曾表示,他們把外國人質視為「賓客」,給予妥善的保護。他還承諾,會在地面情況允許時釋放人質。

哈瑪斯7日發動大規模屠戮,造成超過1400名以色列人喪生,其中絕大多數是平民,光是音樂節現場就有至少260人遇害。以色列評估,哈瑪斯手上仍握有至少199名人質,這些俘虜將被當作籌碼,用來換取釋放關在以色列監獄的六千名巴勒斯坦人。

文章來源:Hamas releases propaganda clip of captive seized in Oct. 7 assault on southern Israel

文章來源:At least 199 people being held captive by Hamas, Israel says