ITF台北國際旅展 今起限時搶購「75折」早鳥票

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ITF台北國際旅展11月3日將於台北南港展覽館一館登場，匯聚104個國家／城市，為近六年之最，包含首次參展的德國、不丹、濟州海洋協會，以及日本、韓國擴大參展，還有7大航空公司、多家遊輪公司、旅行社、飯店、遊樂園共計1,300個攤位，爆滿至1樓廊道都有攤位展出。

主辦單位台灣觀光協會宣布，早鳥票於今日（10／17）開賣，限時搶購只有2天，在ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX等七大通路限時開搶。原價200元，早鳥享150元「75折」超值價格，錯過早鳥票的民眾，可以在10月19日起至11月2日開展前購買9折預售票。

主辦單位蒐羅民眾最期待的機票、旅遊行程、住宿券、餐券、遊樂園門票，全台最超值優惠、最獨家行程，邀請參展單位籌劃文化與旅遊展演，準備好從台灣、日韓到南極等世界各地的旅遊新資訊、新行程，歡迎大眾享受旅遊樂趣、尋找超值優惠、探索旅行新知、體驗精彩活動，品嘗美食。

為響應公益，ITF也與台北捐血中心合作「捐血送門票」活動，10月29日起至11月4日，只要至大台北地區17個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張，歡迎大家一起「挽袖捐熱血，換票作公益」。