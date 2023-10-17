《商情》期金回落；BDI續漲1.4%；美棉跌逾1%；原油轉跌逾1%

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時報-商情早報

1.避險需求降，周一紐約期金回跌。

2.LME：10/16期銅收7976.50美元/公噸，漲27.50美元。

3.NYMEX：11月輕質原油跌1.03美元，每桶為86.66美元。

4.布蘭特原油下跌1.35美元，每桶為94.25美元。

5.10/16BDI運費指數為1972.00。

6.SICOM：天然橡膠11月期貨RSS3上漲2.00美分。

7.NYCE：12月棉花跌0.91美分，每磅為85.15美分。

8.CBOT：12月黃豆粉漲2.60美元，每公噸為390.20美元。

9.10/16TRJ-CRB下跌1.60，為282.37。

10.10/16 SGX 62%鐵礦石報每公噸119.10美元，漲1.74美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-避險需求降，周一紐約期金回跌；隨著以巴戰爭的影響，儘管金價稍下跌，但仍保持在每盎司1900美元以上，而投資人將持續關注以巴衝突是否可能擴散到整個中東地區，以及下月美國聯準會(Fed)是否會升息，都將會影響黃金漲幅；周一(10/16)收盤報價，12月黃金跌7.20美元，報每盎司1934.30美元；12月白銀跌0.13美元；1月白金漲15.20美元；12月鈀金漲1.60美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元走軟，期銅漲近0.4%；因美元指數走軟回跌，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，加上，最大消費國中國，央行注入流動性，中國央行進行了2020年以來最大的中期流動性資金注入，致倫敦(LME)銅價上揚，但由於中東危機和全球經濟增長的擔憂，則限制了銅價漲幅。終場周一指標期銅上漲27.5美元；期錫上漲155美元；期鎳上漲56美元；期鋅持平；期鋁下跌19美元；期鉛上漲31美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周一國際原油期貨回跌逾1%，因美國和委內瑞拉有望達成放寬制裁的協議，以及以色列-哈馬斯衝突似乎不會在短期內威脅到石油供應，引發獲利了結，油價下跌逾1美元，其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨跌1.03美元，報86.66美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨跌1.24美元，報89.65美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-貨盤尚可，周一BDI指數續漲1.4%；因中國最新刺激措施提振了投資人情緒，擺脫了一些鋼廠因利潤率下降而減產的下行壓力，故鐵礦石貨盤尚可，海岬型船運價增加近760美元，連帶致終場波羅的海乾散貨BDI指數續漲1.4%；其中最新報價BDI指數上漲27點，收1972點，漲幅1.4%；BCI指數上漲91點，收3418點，漲幅2.7%；BPI指數下跌14點，收作1553點，跌幅0.9%；BSI指數上漲1點，收作1269點，漲幅0.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-好壞消息參半，周一亞洲天膠期貨漲跌互見；據泰國計量部門警告，由於陣風、暴雨和淹水的可能，恐導致該主要橡膠生產國供應受到影響。儘管如此，由於中東衝突導致市場不確定性加劇，令終場亞洲天膠期貨呈現漲跌互見走勢；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨漲1.1%，報每公斤259.6日圓；新加坡交易所SICOM橡膠11月期貨跌0.3%，報每公斤148.10美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌0.6%，收於每噸14750元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥期貨收低，此前因對全球需求的希望而上漲至兩週多來的最高水平，分析師表示，由於交易商關注美國收成，玉米期貨也走低，而大豆油期貨的上漲提振了大豆市場，另外，也關注以色列和哈馬斯之間的激烈戰鬥，一些交易員因衝突的不確定性而退出市場，終場12月小麥跌2.5美分，12月玉米跌3.25美分，11月大豆漲6美分，12月黃豆油漲0.55美分，10月黃豆粉漲2.6。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-中國需求擔憂，周一ICE棉花期貨回落；受累於中國需求下降，以及國際油價下跌，削弱了投資人對棉花的吸引力，同步令美棉跌逾1%；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌1.06%，報每磅85.15美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算漲0.56%，收報每公噸17060元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國刺激措施，鐵礦石上揚；因中國政府提出最新刺激政策措施，提振了投資者樂觀情緒，擺脫了一些鋼廠因利潤率下降而減產的下行壓力，加上，中國央行持續加強對銀行體系流動性支持力度，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格上揚。終場周一新加坡交易所62%鐵礦石近月漲1.48%，報每噸119.1美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲0.96%，報每噸733人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)