《美股》消息面：拜登周三訪問以色列；避險情緒降溫 美元美債金價跌

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●美國國務卿布林肯在駐特拉維夫大使館舉行的記者會上宣布拜登總統將於周三訪問以色列，他表示：「在以色列、該地區和世界的關鍵時刻，拜登總統將來到這裡」。

●紐約10月製造業指數（帝國州指數）為負4.6，較9月份的1.9大幅放緩，但高於市場預期的負6。該指數小於零代表製造業活動陷入萎縮。

●避險情緒降溫，以及美國政府增加債券發行，周一美國公債價格下跌、殖利率上揚，惟以色列對加薩發動地面戰的不確定性仍使市場保持謹慎。尾盤美國10年期指標公債升至4.7101%，盤中一度大漲11.03個基點，報4.7227%。

●市場避險需求下滑，加上投資人觀望聯準會主席鮑爾即將發表的談話，周一美元指數尾盤下跌0.43%。紐西蘭大選結束，政局轉趨明朗，紐元上漲0.68%。

●周一紐約期油跌1.2%，收在每桶86.66美元，而布蘭特期油收跌1.4%，為每桶89.65美元，跌破90美元大關。媒體報導美國可能同意放寬對委內瑞拉的制裁並允許委內瑞拉增加石油出口，以及操盤手認為近期內以色列-哈馬斯衝突對供應幾乎沒有影響。

●中東局勢沒有進一步惡化，市場避險情緒降溫，周一紐約12月期金收跌7.2美元或0.37%，報每盎司1934.3美元。現貨金跌0.66%，收在每盎司1919.7美元，盤中一度大跌1.25%，最底觸及1908.4美元。