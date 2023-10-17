以巴衝突降溫 台指期早盤吹反攻號

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台指期早盤17日上演反彈行情，主要受惠於以巴衝突降溫，帶動美股走揚，台指期開高百點，盤中高點來到16,782點，目前暫報16,741點，上漲92點，成交口數約2.6萬口。

以巴衝突出現緩和跡象，伊朗外交部表示若以色列停止對加薩走廊的空襲，哈瑪斯可能準備釋放人質，美國總統Joe Biden向以色列喊話佔領加薩走廊將是重大錯誤。

而美國聯準會費城分行總裁Patrick Harker認為除非數據明顯轉向，否則升息循環可能已經結束；芝加哥分行總裁Austan Goolsbee表示，聯準會已經到了思考利率該維持多久的階段。

第一金投顧分析，美股呈現反彈，有利台股後續回升，本週將重點關注美國聯準會官員談話、美股財報（特斯拉、Netflix、ASML）、台積電法說會、以巴衝突發展，都將影響本週盤面變化。而產業面部分，明年成長動能仍在AI，因此短線若回檔可留意相關受惠個股，未來投資主流仍將在AI，包括上游IC設計至下游ODM組裝廠，都有機會持續受惠AI而帶動明年業績成長，為明年台股回升行情的關鍵。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲84點，暫報8,544點；臺灣永續期貨上漲36點，盤中報價8,489點；半導體30期貨下跌34點，指數來到4,440點；國外指數部分，東證期貨上漲10.5點，來到2,290.5點；美國道瓊期貨上漲275點，指數暫報34,130點；美國那斯達克100期貨上漲139點，成交價15,287點。