《電零組》良得電Q4看俏 明年毛利率勝今年

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【時報記者張漢綺台北報導】智慧家居等產品接單優於預期，良得(2462)預估，第4季營收可望比第3季好，並與去年第4季持平，由於電動車及低軌衛星地面端產品出貨將於明年放量，良得樂觀看待明年毛利率及營業淨利率可望優於今年，早盤股價開高走高。

良得電子佈局電動車、智能家居(亞馬遜的智慧音箱跟智慧門鈴等)、遊戲機、伺服器等產品，並優化生產線，成果反應在今年的獲利上，今年上半年合併毛利率14.23%，年增8.74個百分點，營業淨利率為4.12%，年增6.04個百分點，受惠於智能產品及電動車等出貨攀升，良得電子第3季合併營收為10.8億元，季增22.87%，為今年單季新高，法人預估，良得第3季獲利可望超越上半年，累計前9月合併營收為28.73億元，每股盈餘有望挑戰1.5元。

日前亞馬遜(Amazon)正式將其Kuiper網路計畫用的兩顆原型衛星發射到太空，為該公司將數千個供應全球網路服務的衛星部署到地球低軌道的邁出重要的一步，良得因與亞馬遜合作多年，成為亞馬遜低軌衛星地面端連結線供應商，公司預估，新產品可望於明年第1季小量生產，明年第2季放量，與電動車一起成為公司明年營運成長的動能。

展望第4季，良得表示，智慧家居訂單優於預期，且近期有望拿下機上盒新訂單，預估第4季營運將優於第3季。

良得電越南新廠預計10月進入量產，目前以生產遊戲機產品為主，未來也將爭取美國品牌大廠伺服器訂單。