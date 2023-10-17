112年育達廣亞盃暨台健盃全國健美健體公開賽」由育達科大休閒運動管理系與台灣健身體能協會共同主辦，於112月10月14、15日2天在育達校園熱鬧登場，育達科大已連續主辦公開賽6年，本次報名參賽人數共計約240人，2天會場人數達800多人，共有11家贊助廠商支持本次活動，活動開幕典禮時，育達科大王育文董事長與吳菊校長也親臨會場為在場的選手們加油打氣，比賽這二天來自全國健身好手及各大專院校、高中職健美選手陸續進場，健美的體態驚艶全場，皆為菁英中的菁英，除了展現力與美外，也展現健美、健康體態，大秀強健體魄，競爭格外激烈，兩天活動在選手的歡笑與鼓掌聲中畫下尾聲，期待明年在校園相聚，再次展現力與美。

育達科大休閒創意學院院長兼休閒運動管理系陳淑貞教授表示：休運系為培養專業健美健體之選手，自109學年度組成健美隊，成軍今已第4年，今年共14位學生（女生1位、男生13位）報名參賽，在準備比賽過程裡，包含飲食控制、體格養成、增肌減脂、訓練身體線條、比賽動作姿態的調整等，是非常艱辛的過程，學生都持續展現毅力與恆心，比賽當天更展現出最好的訓練成果，獲得佳績；另外賽會已邁入第六年，今年高中報名人數也較往年多一點，代表賽會已辦出口碑，吸引高中健美選手來參賽，另外今天更有高中參賽選手家長詢問，她小孩今年高三，如果想要就讀育達科大，有那些入學管道，真是另人開心的收穫，這也是舉辨本賽會另一個目的，透過特色活動，獲得外界的支持與認同，同時也藉此鼓勵所有人一起加入此項健康之健美健體比賽活動。

育達科大吳菊校長致詞時表示，特別感謝今年有11家的贊助廠商支持本次活動，有健身工廠、SBD、打鐵健身（FORGE FITNESS）、VERSA GRIPPS、InBody、VERVE、Krypton Fitness、AROO、StagePro、ROCKTAPE、易而善，提供優勝獎金及營養品等贊助，希望推廣更多人加入健康體能體態之活動；而健身運動指導人オ培育是學校休閒創意學院人オ培育重要目標之一，學校一直鼓勵學生參與相關專業競賽，以提升自我專業形象與自信心，最重要是提升未來職場競爭力；辦理競賽活動主要目的，為熱愛健美的高中與大專院校學生搭建一個學習成果發表舞台，同時也為全國所有愛好健身運動者，多一些展現平日訓練成果的機會，並且希望推廣健身健美運動，善盡大學社會責任，在這育達科大優質校園，軟硬體設備新穎，環境開闊寬敞，空氣清新，停車方便，歡迎各界來育達辦理各型活動與學習專業技能。