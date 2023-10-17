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王毅會見東協祕書長：構建更緊密的命運共同體

  • 中時即時 朱紹聖
中共中央政治局委員、大陸外長王毅16日在北京釣魚台國賓館會見東協祕書長高金洪。（翻攝自大陸外交部）
中共中央政治局委員、大陸外長王毅16日在北京釣魚台國賓館會見東協祕書長高金洪。（翻攝自大陸外交部）

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中共中央政治局委員、大陸外長王毅16日在北京釣魚台國賓館會見東協祕書長高金洪時表示，中方願與東協一道，持續推進「五大家園」建設，構建更為緊密的中國—東協命運共同體。高金洪則表示，東協國家從共建「一帶一路」中獲利良多，將繼續積極參與。

據大陸外交部網站消息，王毅表示，今年是中國國家主席習近平提出親誠惠容周邊外交理念10周年。中方始終視東協為中國周邊外交的優先方向，將繼續做東協可以信賴和依靠的戰略夥伴。我們願與東協一道，梳理總結雙方關係成功經驗，鞏固政治互信，堅定相互支持，打造踐行親誠惠容理念的樣板和典範，持續推進和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」建設，構建更為緊密的中國—東協命運共同體。

王毅表示，中國東協博覽會20年來取得豐碩成果。明年是中國—東協人文交流年，中方願與東協一道，拓展各領域合作，將博覽會打造為雙方全方位互利合作的盛會。中方將全力支持祕書長工作，希望東協祕書處繼續為雙方合作發揮積極作用。

高金洪表示，中國是東協國家最為重要的全面戰略夥伴，雙方友誼歷史悠久，務實合作覆蓋廣泛領域，取得亮眼成績，惠及廣大人民。東協祕書處積極致力於促進東協中國合作，將全力籌備好東協—中國人文交流年。祝賀中方即將舉辦第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。10年來，東協國家從共建「一帶一路」中獲利良多，一系列合作項目在東協國家成功落地，東協國家將繼續積極參與。

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