台灣8企業角逐「全球房地產永續基準指標」GRESB 鼎越開發以「京華廣場」總分98分高分拿下「台灣第一」！

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鼎越開發京華廣場頂級商辦園區蟬聯「全球房地產永續基準指標」GRESB（Global Real Estate Sustainability Benchmark）五星評級，是台灣唯一連續兩年獲此殊榮者，GRESB官方代表透露今年共有8家台灣業者參與，競爭激烈，其中鼎越開發「京華廣場」以總分98分，拿下台灣第一高分，是「亞洲綜合物業發展組」唯一獲五星評級的台灣企業。

鼎越開發執行副總張嘉文指出，期盼透過「京華廣場」讓進駐企業達成節能減碳，更協助提升其品牌及聲譽，增加投資者的信任和忠誠，並與GRESB攜手，達成ESG的永續發展。

GRESB亞洲首席代表黃欣鳳、產品總監Roxana Isaiu日前參觀「京華廣場」位於東興路的接待中心，對於以1：1比例打造、兼具節能減碳及會議休閒機能的實品大陽台，讚嘆不已，亦認同威京總部集團主席沈慶京帶領全球建築物種樹，達成吸碳抗暖的前瞻永續理念。

Roxana以「ESG奧林匹克」來形容GRESB，指企業透過該平台展現卓越績效，以吸引世界各地的投資者，也稱讚鼎越是「GRESB模範生」，尤其今年全球超過2千家企業參與評級，鼎越仍以前20％的優異成績，在世界各國中名列前茅。

黃欣鳳透露，鼎越2022年是台灣唯一參加GRESB評級者，2023年則引吸引7家台灣企業跟進參與，其中有2家開發商都與鼎越參與「亞洲綜合物業發展組」評級，在激烈競爭中，鼎越以總分98分蟬連五星評級，總分為台灣第一高分，更是該項目中唯一獲五星評級的台灣開發商。

黃欣鳳指出，GRESB為綠色金融投資指標，指標意義濃厚，目前國際上各企業參與評級的項目，都多達100、200棟不等，並透過GRESB評級獲得高額融資或低利貸款，GRESB對台灣而言，尚在起步階段，但透過參與者逐漸增加，影響力也會逐漸擴大，「台灣的(金融)政策還沒開始，但我們確定鼎越已經準備好了。」

GRESB每年為資本市場提供標準化的數據資料，供投資者使用，能獲五星評級，等同獲國際認證，是最具有綠色金融投價值的標的，指標意義濃厚，使得全球參與者逐年攀升，迄今共計有75個國家，2,084家開發商、房地產投資信託基金等業者參與，資產總值高達7.2兆美元，亞洲也吸引340家企業參與。