「赴日旅遊等於打9折」日圓甜甜價黃金時機別錯過 專家估貨幣政策「這時」將轉向

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【旺得富理財網 王順泉】本月初由於美國公債殖利率飆升、聯準會風向偏鷹，美元指數衝高突破107點，近期雖然回落，但仍在106點高檔震盪，相對來說，台幣、日圓等亞幣走勢偏弱，尤其是美元兌日圓匯價，近日頻頻逼近150大關，台幣兌日圓也來到4.66近1年來高檔區。

日圓匯率走貶，台新金首席經濟學家李鎮宇表示，展望日圓兌美元匯率，預估會在150區間震盪，對日本銀行（BOJ，即日本央行）而言，現在最重要的是貨幣政策正常化，目前日圓已貶至150左右，日銀卻不太願意在此時取消或放寬殖利率曲線控制政策，猜測是在等美國聯準會正式停止升息。

李鎮宇認為，待美國聯準會停止升息後，日銀應會開始思考如何放寬殖利率曲線控制政策，因此「日圓150價位再貶也不會貶到哪裡去」。

疫情解封之後，民眾出國旅遊大復甦，尤其剛好遇到日圓兌台幣匯率貶至近年低點，更讓國內哈日族大呼划算。目前台幣兌日圓在4.6以上價位，相較2019年低點3.34，台幣等於長胖了近4成；若與今年初低點4.22價位相較，台幣也相對升值約1成，現在拿10萬台幣去換，就比年初多約3.8萬日圓，等於到日本消費支出打了9折。

未來日本貨幣政策若改革，開始放寬對殖利率曲線的控制，日圓利率長期偏低的現象可能改變，若日圓利率走升，日圓匯率的弱勢也可能告一段落。

李鎮宇分析，明年美國經濟有機會軟著陸，近期美國聯準會釋出的訊息風向由鷹轉鴿，市場普遍認為美國11月升息機率不高，而是改為將政策利率維持在高檔一段時間，預估美國在明年下半年、甚至明年第4季才有可能進入降息循環。

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