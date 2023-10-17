《國際金融》金融和礦業提振歐股 波蘭股市亮眼

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受到金融股和礦業股上漲的提振，歐洲股市周一收盤升高；同時之間，由於對中東衝突升級的看法，投資人的避險情緒增加。

周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.02點或0.23%，為450.2點。礦業股和零售股上漲最多，分別升1.8%和2%。

此前為安排停火的外交努力失敗，以色列在周一繼續轟炸加薩(Gaza)地區。

在盤中交易時，歐洲Stoxx波動指數創下近八周新高。

隨著中國需求走強的希望，推高基本金屬價格，礦業股上漲1.8%。

摩根大通上調了公司評級，從「中立」上調為「增持」之後，瑞典鋼鐵公司SSAB大漲2.4%。

金融股上漲1%。此前加拿大皇家銀行將瑞銀集團(UBS)升級為「優於大盤」，瑞銀股價上漲1.9%。

人們對中東衝突的擔憂，最近讓投資人處於緊張狀態；不過美國聯準會政策官員溫和的評論，起了安撫作用。

Hargreaves Lansdown的貨幣和市場主管Susannah Streeter說，市場仍存在一些避險情緒。但是聯準會一位政策官員發言表示，他認為聯準會已經完成了升息工作。此發言在一定程度上改善了市場情緒。

波蘭股市大漲5.3%，表現優於其它地區股市。此前官方公佈部分結果和出口民調顯示，執政黨在國會失去多數席位，反對派有望組建下一屆政府。

與此同時，儘管市場擔心公共財政吃緊，義大利政府仍批准了明年的預算案，政府並推出總計240億歐元的減稅和增加開支的措施。

義大利股市上漲0.6%。

BNT(BioNTech)大跌7.2%；由於疫苗和治療法銷售的下降，該公司合作夥伴輝瑞(Pfizer)，在上周五下調了全年營收預期。

在巴克萊將公司股票下調為「減持」之後，英國線上超市Ocado大跌5.8%。