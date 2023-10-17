外界估韓國央行19日按兵不動 首次降息時間延後至明年Q2

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雖然韓國央行高層因通膨率回升而維持鷹派立場，但路透最新調查顯示，專家預期央行19日舉行貨幣政策會議，將連續第六次維持基準利率在3.5％不變。而且把其首次降息時間預測往後推至明年第二季。

韓國消費者物價指數（CPI）年增率，從7月的2.3％持續上升至9月的3.7％，但外界認為這不可能令央行恢復升息，因為其預測通膨在年底前會持續降溫。

調查也顯示，央行至少在明年首季底前會繼續維持基準利率水準不變，然後要在第二季才會首次降息1碼。8月調查時，專家預計央行首次降息時間點在首季底。

路透在10日到16日之間，針對49位經濟學家展開調查預估，所有受訪者均預期央行19日將按兵不動，因為央行目前注意力放在正放緩的經濟活動上。

野村（Nomura）經濟師Jeong Woo Park指經濟持續放緩和金融壓力上升，將會讓央行繼續維持利率水準在3.5％不變。但通膨減緩（disinflation）速度放慢和美國聯準會維持高利率時間更久的策略，會支撐韓國央行的鷹派立場。

他認為韓國央行可能會維持鷹派立場一段時間，和央行目前不會擔心韓元走勢。因為韓國出口開始回升，韓元匯率走勢會繼續穩定。

今年來韓元兌美元匯率累計貶值約7％，為表現最弱的亞洲貨幣之一。